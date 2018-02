Donald Trump insiste: sin muro no habrá solución para dreamers

El presidente Donald Trump dijo este lunes que a menos que los demócratas en el Congreso accedan a aprobar fondos para construir el muro en la frontera con México, cualquier discusión será una pérdida de tiempo que no resultará en una solución para los jóvenes “soñadores”.

El amago del mandatario abonó a la incertidumbre sobre el futuro de los miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conforme las posiciones de ambas partes se mantienen distantes pese a que hay propuestas y la cercanía del 5 de marzo, la fecha establecida por Trump para iniciar su desmantelamiento.

“Cualquier acuerdo sobre DACA que no incluya una fuerte seguridad fronteriza y el desesperado necesario muro es una pérdida total de tiempo. Marzo 5 se está acercando rápidamente y los dems (demócratas) no parecen preocuparse sobre DACA. Hagan un acuerdo!”, dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Any deal on DACA that does not include STRONG border security and the desperately needed WALL is a total waste of time. March 5th is rapidly approaching and the Dems seem not to care about DACA. Make a deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018