Alcalde de Zitácuaro asegura que denuncia contra medios no es ataque a la libertad de expresión

Luego de que el 13 de febrero se dio a conocer que Carlos Herrera, alcalde de Zitácuaro, denunció penalmente al diario digital Contramuro.com tras la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades por 180 millones de pesos de varias empresas que estarían ligadas a él, el edil negó que se trate de un intento de reprimir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

En un comunicado enviado a Animal Político, el alcalde de Michoacán aseguró que el reportaje titulado ‘Por irregularidades superiores a los 180 mdp, edil de Zitácuaro es investigado’, publicado originalmente en agosto de 2017 por el medio digital Monitor Expresso –el cual dio autorización a Contramuro.com para reproducirlo-, contiene “imprecisiones” que dañan su reputación.

En la nota se expone que Carlos Herrera Tello, empresario y alcalde de Zitácuaro desde septiembre de 2015, “es un importante socio de tres firmas que están bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por obras realizadas en la Ciudad de México y en el municipio de Tuxpan (Michoacán) por cientos de millones de pesos”.

Herrera admitió ser socio de Phomsa Construcciones SA de CV, una de las empresas señaladas por el reportaje. Pero negó las irregularidades.

“Desde el año 2015, en medio de un proceso electoral, comenzó a circular información sobre supuestas irregularidades en obras ejecutadas por una empresa en la que es accionista Herrera Tello, y otras constructoras de las que no tiene participación alguna, pero se afirmaba lo contrario”, expone el equipo de prensa del edil en el escrito.

“Con las imprecisiones que se presentó por primera vez la información –añade el texto-, dos páginas de Internet con presencia en el estado de Michoacán la retomaron sin verificar fuentes y aludiendo únicamente a supuestos”.

En conversación telefónica, Carlos Herrera insistió que respeta el derecho a la libertad de expresión, pero argumentó que la información del reportaje “no está apegada a los principios de la ética, la verosimilitud, la objetividad, la imparcialidad y la precisión”.

“Quieren hacer creer que soy un represor de la libertad y no es cierto –recalcó-. Estos medios no son los únicos que hablan mal de mi gestión, pero sí lo hacen de manera sistemática y con consigna. Entonces, busco que la ley, que la Fiscalía, que el juez, los obligue a que prueben su dicho. O por lo menos, a que me busquen antes de publicar y me pregunten qué opino del tema”.

Ahora, concluyó el acalde, será la justicia quien tome una decisión sobre el tema.

Aquí la respuesta íntegra del equipo de comunicación del alcalde de Zitácuaro.

Respuesta del alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera.