Madero impugna la inclusión de Mancera en la lista de plurinominales del PAN

El panista Gustavo Madero impugnó este miércoles ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) la inclusión de Miguel Ángel Mancera en la lista de candidatos plurinominales del blanquiazul, para el Senado.

“Sin ánimo de perjudicar a alguien que respeto, presenté la impugnación por la postulación de @ManceraMiguelMX como candidato a Senador para que el TRIFE dirima su elegibilidad en función de lo establecido en elArt 55 de la #Constitución”, indicó Madero en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Madero explicó que ante la posibilidad de que la Comisión panista no atienda su reclamo, también presentará un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dijo que lo hace para que se defina si Mancera, al ser un mandatario estatal en funciones, puede aspirar a tener un cargo como el de Senador de la República.

“Lo que a mí me preocupa mucho es el daño que esto le haría a la democracia. Imagine que cualquier gobernador, el último año de su ejercicio, sin lugar a dudas y sin que nadie le compita ni se lo pueda impedir, buscaría ser diputado federal o senador de la República y con esto no sólo tener el fuero, sino, sobre todo, una inequidad, porque no habría quien pueda a un gobernador en funciones, competirle y eventualmente ganarle”, dijo Madero.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)