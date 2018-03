No más diálogo con el gobierno federal, dice el PAN por el caso Anaya

El Partido Acción Nacional (PAN) decidió romper el diálogo con el gobierno federal por los ataques que, asegura, han dirigido al candidato presidencial Ricardo Anaya.

Esto a raíz de una investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero, con la compra y venta de un inmueble, que era propiedad del aspirante en Querétaro.

El presidente del partido, Damián Zepeda, dijo haber notificado a la Comisión Permanente que el instituto político habría tomado esta decisión, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

“Informé que no habrá interlocución con el gobierno federal en tanto no se restablezcan las condiciones de respeto a la democracia. Es más que evidente que este gobierno, de una manera autoritaria y dictatorial, ha estado usando los instrumentos del Estado contra nuestro candidato y esto es digno de un país tercermundista autoritario“, expuso el dirigente blanquiazul, quien precisó que no habrá tampoco interlocución con ninguna dependencia federal.

Apenas este 7 de marzo, el PAN presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acusa al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de utilizar recursos públicos para dañar la imagen del candidato presidencial Ricardo Anaya.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)