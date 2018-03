Le niegan amparo a exsecretario general del PRI con el que buscaba salir en libertad

Un juez federal en Chihuahua negó un amparo al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva y que éste enfrentara el proceso penal en libertad.

Al resolver el juicio de garantías, el juzgador estimó que tanto el Ministerio Público como el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la capital chihuahuense, justificaron correctamente las razones por las que se impuso la prisión preventiva hasta por seis meses en contra del político.

Alejandro Gutiérrez se encuentra vinculado a proceso en la causa penal 780/2017, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado en el gobierno de Chihuahua.

Una investigación efectuada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua puso al descubierto una supuesta red criminal de desvíos de millones de pesos orquestados por ex funcionarios y políticos importantes del PRI.

Apenas el lunes 26 de marzo, un juez local resolvió que la competencia para procesar a Alejandro Gutiérrez y sus coacusados Antonio Tarín y Gerardo Villegas corresponde al fuero común y no al federal.

Los ex funcionarios, junto con el prófugo ex gobernador César Duarte Jáquez, son señalados de participar en la triangulación de 250 millones de pesos que terminaron en campañas electorales del PRI.

Además de vincular a proceso a Gutiérrez, en una audiencia celebrada el 21 de diciembre de 2017 el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta por seis meses, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.

El fiscal sustentó su petición en la falta de arraigo de Alejandro Gutiérrez en la ciudad y el estado de Chihuahua, pues no acreditó contar con inmuebles de su propiedad ni actos de comercio en ese territorio. En cambio, tiene varios domicilios en Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila y en la Ciudad de México, así como once empresas en Saltillo.

También se argumentó que no cabía medida cautelar diferente a la de prisión preventiva puesto que el delito de peculado en la legislación penal chihuahuense tiene una pena agravada de cuatro a doce años de prisión, en caso de que se dictara una sentencia condenatoria.

Por tratarse de un delito continuado “obviamente se aumentaría el porcentaje y que por lo tanto, con base en ello no tendría derecho a una salida alterna ni a la condena condicional”, dijo el MP en su momento.

Anticipadamente debe garantizarse el monto de la reparación del daño por la cantidad de 250 millones de pesos.

Todo lo anterior, son aspectos que la representación social tomó en cuenta para presumir que el político podría evadirse de la acción de la justicia. El juez de control validó cada uno de los argumentos.

Por su parte, el juez de amparo consideró que la medida cautelar impuesta es proporcional a la intervención delictiva que se le imputa y por lo tanto sus conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que le negó el amparo y protección de la justicia federal.

El fallo le fue notificado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en el Centro de Reinserción Social Estatal número 1, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua.

En el mismo asunto se investiga la presunta participación del ex gobernador César Duarte Jáquez, de ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y directivos del PRI nacional, entre los que se menciona al ex presidente del instituto político Manlio Fabio Beltrones Rivera.