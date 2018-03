Gobierno interviene a policía de Tlaquepaque ante sospecha de infiltrados del crimen

Ante la sospecha de posibles infiltrados del crimen organizado y para reevaluar a los elementos de seguridad, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, informó que intervino a la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque.

La intervención se realizó este domingo por la mañana en una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Jalisco.

En su cuenta de Twitter, el gobernador sostuvo que la seguridad pública en Tlaquepaque estará a cargo de la policía estatal y que los elementos de la policía municipal intervenida serán remitidos a la academia policial, donde recibirán un curso y les harán las evaluaciones pertinentes.

“Seremos escrupulosos en el respeto a sus derechos humanos”, aseguró Sandoval Díaz.

El gobernador, quien hace unos días había advertido de un recrudecimiento de la violencia en Jalisco escribió en su red social: “Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece”.

En una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la @PoliciaFedMx, @PGR_mx y @FiscaliaJal, hoy a las 7:30 a.m. intervenimos la policía municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKWP3fWPmn — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) March 11, 2018

Pidió a los ciudadanos de Tlaquepaque estar tranquilos y tener la certeza de que sus calles, escuelas, parques y unidades deportivas estarán debidamente patrulladas y resguardadas.

“Hace unos días hablé con claridad sobre la situación que se vive. Que la autoridad diga las cosas como son es fundamental para generar confianza. Sé que a muchos les extraña una postura franca, sin embargo, es preciso decir que el país padece una ola de violencia sin precedentes”.