Anaya acusa agresión de manifestantes en aeropuerto; es el último capítulo de guerra sucia del PRI, dice

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, denunció que un grupo de personas lo agredió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando regresaba de Alemania la madrugada de este miércoles.

El aspirante a la presidencia difundió un video en sus redes sociales en el que acusa al PRI de enviar un grupo de choque para agredirlo.

En el video se muestra a un grupo de personas con pancartas que piden su renuncia y lo acusan de corrupción.

“Hola, cómo están, les quiero platicar el último capítulo de la guerra sucia del PRI”, fue como el aspirante inició su narración. Dijo que al salir del AICM tras su viaje a Berlín, donde se reunió con Angela Merkel, a las 3:30 de la madrugada un grupo de personas lo comenzó a insultar.

“Casualmente a la 3:30 de la mañana, cuando salgo del aeropuerto encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agraden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara”.

Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral. pic.twitter.com/Tr8t4JWqzw — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 14, 2018

Anaya acusó que el PRI es el responsable de mandarlo a agredir y pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República que “saquen las manos del proceso electoral”.

“Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos, porque saben que sí vamos a hacer justicia”, aseguró el aspirante a la presidencia.