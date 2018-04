Verificado.mx: Forbes no publicó que Angélica Rivera es de las mujeres más ricas del mundo

La revista Forbes no publicó que la primera dama Angélica Rivera es una de las mujeres más ricas del mundo ni la incluyó en la lista de millonarios con propiedades de lujo en Estados Unidos, como menciona una nota que circula en redes sociales y que supera las 42 mil interacciones.

La noticia falsa, que fue publicada por el portal Todo Informe el 10 de febrero pasado, menciona que Forbes incluyó a Rivera en la lista de los mexicanos con propiedades de lujo en Estados Unidos. Sin embargo, dicho listado no existe.

Ese sitio se basa en una nota publicada en 2014 por Forbes; sin embargo, la nota original no dice que Rivera aparece en el listado de los mexicanos más ricos del mundo, solo menciona que la primera dama está entre los mexicanos que poseen propiedades de lujo en Estados Unidos, al igual que Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Carlos Larrea. Rivera tiene al menos un departamento en Miami.

Lo cierto es que no se conoce a cuánto asciende la fortuna de Angélica Rivera. No es un funcionaria pública y, por tanto, no tiene la obligación legal de reportarlo.

La popular lista que Forbes publicada cada año de “los más ricos” considera a aquellos que poseen patrimonios comprobables de mil millones de dólares o más. Forbes México confirmó a Verificado 2018 que Rivera nunca ha figurado en ese listado.

El equipo de Verificado 2018 ha detectado que Todo Informe es un sitio que publica noticias falsas. Una de ellas fue también sobre Angélica Rivera, con la información falsa de que llamó “pobretón” al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.