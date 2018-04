Anaya ve el debate como un episodio más y no dedica mucho tiempo a su preparación, señala su equipo

El equipo de campaña del candidato Ricardo Anaya se cura en salud minimizando el impacto del debate. El mensaje de Anaya, a los medios y a su propio equipo, ha sido que este es “un episodio más” de una campaña a la que le restarán todavía 70 días y otros dos debates.

Aunque el equipo sabe que su candidato es ágil de pensamiento y palabra, el formato del encuentro, con cinco participantes, difícilmente permitirá un ganador contundente.

“No pensamos que pueda haber un knock-out ni mucho menos. No está en los planes”, reconoce Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña.

Tanto él como Agustín Basave, coordinador de asesores, subrayan que Anaya es joven y con poca experiencia en debates, a pesar de su elocuencia, frente a un López Obrador que lleva 18 años haciendo campañas.

LEE: Anaya se declara ganador del debate, cuatro días antes en Google

“Está más fogueado (AMLO) en los debates que Ricardo, esa es una realidad. Porque por ahí hay quien dice ‘es que el favorito es Anaya’; no, yo creo que no, yo creo que o no hay favorito o el favorito es López Obrador”, comenta Basave.

Así que aunque el equipo de campaña espera que el debate pueda servir para dar un impulso hacia arriba en las preferencias electorales, tiene la cautela de advertir que hay muchos elementos que influyen como para que en automático se vean puntos subidos o bajados en las encuestas.

“La preferencia electoral es multifactorial: dependerá de cuánta gente vea el debate, de la percepción que se tenga. Hay un predebate, un postdebate, y un sinfín de factores. No veo como tal que el debate incremente puntos”, señala Alfredo Figueroa, coordinador de análisis político.

Sin sparrings y repasando propuestas

La semana que arrancó con las expectativas sobre el debate, Anaya la inició con sus conferencias matutinas a las 7 de la mañana, asegurando que ni siquiera había empezado a prepararse.

“Yo creo que la clave en un debate es hablar de frente y siempre hablar con la verdad. Yo voy a plantear propuestas, y estoy convencido de que será un buen ejercicio para que la gente pueda contrastar”, insistió tras ser cuestionado varias veces sobre el tema.

Castañeda, sin embargo, dice que sí se ha estado preparando, pero solo en cuanto a estar firme con lo que piensa decir el domingo.

LEE: Ricardo Anaya presenta estrategia para acabar con la corrupción …

“Está revisando sus propuestas, repasando su estrategia, pero viendo cómo se aterriza en este contexto específico. Ahora, ¿está dedicando todo su tiempo a eso?, pues no, obviamente las campañas siguen”, explica el coordinador estratégico.

En una reunión el fin de semana, en la que Anaya platicó con parte de su equipo sobre el debate, dijo que no quería hacer el ejercicio de usar sparrings, es decir, ensayos en los que otros miembros del equipo actúan como los oponentes.

Tampoco tiene asesores extranjeros, como otros candidatos, y ni siquiera asesores externos. Miembros de la campaña señalan que está trabajando con un pequeño grupo de cercanos, de menos de 10 personas.

Salomón Chertorivski, coordinador de programa de gobierno, es clave en este equipo para resumir las propuestas; Rodríguez Doval, representante de la campaña ante el INE, guía en cuanto a los detalles del formato del debate.

Están también Rubén Aguilar, incorporado al inicio de las campañas como vocero (aunque ha tenido poca exposición a medios); Agustín Basave, coordinador de asesores; y los infaltables Santiago Creel, coordinador político; Jorge Castañeda, coordinador estratégico; y Damián Zepeda, presidente del PAN.

Basave lamenta que en un solo debate se toquen temas tan importantes como inseguridad y corrupción, además de democracia. Pero cree que la discusión sobre combate a la corrupción e impunidad será el más destacable.

Al equipo del candidato, sin embargo, le preocupa que el tema de corrupción en el debate se preste para un nuevo golpe por el caso de supuesto lavado de dinero en la venta de una bodega en Querétaro, por lo que también se está preparando para esa posibilidad.

Estrategia en redes

Juan Pablo Adame, coordinador de estrategia digital del PAN, dijo que lanzarán una estrategia en las redes sociales el día del debate para apoyar a su candidato.

“Nosotros no utilizamos bots ni mecanismos de cuentas falsas, sino que estamos organizados a través de grupos de whastapp con nuestra red en todo el país, por estado, por ciudad, por partido. Y a partir de ahí vamos a estar difundiendo toda la información para que ellos puedan comentar, y nosotros también estar atentos a la creatividad de la gente para ahí engancharnos.

Sabemos que internet tiene luego cosas mágicas y de ahí podemos agarrar cosas que ni siquiera estén planeadas en la estrategia, pero subirnos a la ola, subirnos al tren de internet como va a pasar en el debate”, explica.