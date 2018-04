Que comience la guerra: Avengers domina la cartelera del fin de semana

¿Qué estrena la Cartelera?

No se preocupen, no están alucinando. Es muy probable que su fin de semana cinematográfico se vea inundado por el estreno más reciente de Marvel, Avengers: Infinity War. No obstante si ponen atención no es la única película que llegará a nuestras pantallas, aunque pocas hay opciones al alcance de sus pupilas. Les contamos.

Avengers: Infinity War (2018)

Dirección:Anthony Russo & Joseph Russo

Protagonizan: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth y muuuuuuchos más

Sinopsis: Mientras los Vengadores y sus aliados han continuado protegiendo el mundo de amenazas demasiado grandes para que un solo héroe las maneje, un nuevo peligro ha emergido desde las sombras cósmicas.

La reseña: “…resulta novedoso es el tratamiento del gran antagonista interpretado finamente por Josh Brolin. Thanos es un personaje que justifica el genocidio bajo una lógica de exterminismo radical –deben morir muchos para que muchos puedan vivir– y la ambición que lo empuja no es únicamente la destrucción en sí misma, sino la preservación de la vida en un universo híper militarizado.” Seguir leyendo…

Sacúdete las penas (2018)

Dirección: Andrés Ibañez Diaz Infante

Protagonizan: Emmanuel Orenday, Arturo Barba, Daniela Barcelo, Melissa Barrera, Alejandro Calva

Sinopsis: González, un preso con una larga condena, cuenta la historia de Pepe Frituras, el bailarín más famoso de la ciudad de México que en una noche de juerga, perdería su libertad, terminando en el Palacio de Lecumberri, el penal más peligroso del país. A través de relatos llenos de música, baile y amor, narra como se convirtió en el único reo que logró escapar de los muros, utilizando el poder de su imaginación.

Uno en el otro (Moglie e Marito, 2018)

Dirección: Simone Godano

Protagonizan: Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta Gastini, Andrea Bruschi

Sinopsis: Dos parejas, Pierre y Aimee, Eric y Penélope, comparten cuatro años de una gran amistad. Sin embargo, Penélope y Pierre se han convertido en amantes: la situación se vuelve insostenible y deciden separarse. Pero después de una última noche de amor apasionado, el destino les juega un truco: Peter y Penélope se despiertan en el cuerpo del otro. Para proteger su secreto, cada uno deberá vivir la vida del otro. Este es el comienzo de unas divertidas complicaciones.

No es cierto, les mentimos. Hay pocas opciones nuevas en la Cartelera. ¡Disfruten de sus superhéroes!