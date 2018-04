Batman, narco y acusaciones: los momentos del debate de los candidatos a la CDMX

Purificación Carpinteyro la candidata de Nueva Alianza, dijo que antes de hablar, Alejandra Barrales del Frente y Claudia Sheimbaum (Morena) tenían que pedir perdón pues habían sido parte de los gobiernos de la ciudad que no habían dado resultados:

“Me indigna que en estas elecciones estén participando dos candidatas que también han participado en los gobiernos de esta ciudad. Ellas en lugar de pedir tu voto deberían estar pidiéndote perdón. Perdón porque no tienes agua, perdón porque no tienes chamba, perdón porque te han asaltado, perdón porque esta capital sufre la peor corrupción y está sumida en la crisis”.

Mientras, Mikel Arriola, candidato del PRI, lanzó acusaciones contra las dos punteras en las encuestas: “Barrales lidera el cártel inmobiliario, Sheinbaum lidera el cártel de los narcodelegados. El narcotráfico está estacionado en nuestra ciudad”, añadió Mikel.

El tema del narcotráfico en la capital fue central en la participación de Mikel Arriola contra sus adversarias: “Claudia, antes de levantarte a las 7 de la mañana deberías meter a la cárcel a los narco delegados de Morena”.

Ante las acusaciones Sheinbaum respondió al priista en tono molesto: “Mikel cómo te atreves a hablar del tema de los delegados cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que ha vivido”.

Alejandra Barrales se sumó a las acusaciones contra la candidata de Morena y utilizó como argumento su pasado como titular de Medio Ambiente: “Claudia Sheinbaum está reprobada como secretaria de Medio Ambiente, fue la única en el mundo que se dedicó a llenar de cemento la ciudad”.

Sheinbaum también tuvo una respuesta ríspida para Barrales luego de que la perredista mencionara de nuevo el 19S y el lamentable caso del derrumbe del colegio en Rebsamen y la señalara como culpable.

“Ya te lo dije Alejandra, no es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral”.

Marco Rascón, candidato del Partido Humanista dedicó parte de su tiempo para describir cómo veía al candidato del PRI: “Mikel es un Duarte, un chapulín que brinca de derecha hacia la ultraderecha, Arriola está arraigado al México del 68, al que nos quitó a los 43.”

“Arriola quisiera un gobierno como el del Estado de México y sus dinastías, en el que se tiene una sola forma de ser joven, una sola forma de sexualidad… Mikel está inspirado en el Díaz Ordaz de Tlatelolco del 68… es Batman”.

Mikel no pasó por alto el comentario y respondió durante el encuentro al exlíder estudiantil:

“Esto te va a caer muy mal, de niño siempre me acuerdo de ti enmascarado y parando Reforma, como Superbarrio, que fue su deporte favorito en muchos años”, dijo a Marco Rascón.

Éste reviró al priista: “Mikel estaría bien una lucha de Superbarrio contra Batman”, contestó el candidato por el Partido Humanista.

El tema del aeropuerto también aterrizó en el encuentro de los candidatos. Alejandra Barrales salió a la defensa del proyecto: “El aeropuerto es un asunto que no sólo no es un problema, es una oportunidad, traerá de inmediato 400 mil nuevos empleos y desde el primer día de nuestro gobierno trabajaremos en ellos, nos quedaremos con esa inversión en la ciudad. Nos convierte en la única ciudad con una reserva territorial de 800 hectáreas, esa reserva no la tiene ni Obama”.

La candidata independiente, Lorena Osornio, fue honesta y reconoció al final del debate, durante el que se trabó y perdió el hilo de sus propuestas que es mala para hablar.

“A lo mejor soy muy mala para hablar, para expresar mis propuestas, pero yo sí voy a hacer acciones que beneficien a los ciudadanos, no palabras”.