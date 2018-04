El Bronco se dice a favor de la pena de muerte para asesinos y secuestradores

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se pronunció a favor de la pena de muerte para culpables de delitos como violación, homicidio y secuestro.

Durante su gira de campaña, el gobernador con licencia de Nuevo León subió un video a redes sociales sobre las llamadas que ha tenido con ciudadanos que lo buscan por la línea telefónica que hizo pública.

“¿Usted aplicaría la pena de muerte a esos que son violadores, que matan, que roban pero cosas grandes?”, le cuestionó una mujer vía telefónica.

“Claro que sí. Porque al delincuente le daría miedo”, respondió el Bronco previo a una plática que dio en la Universidad de Celaya, Guanajuato.

El candidato independiente ha defendido su propuesta —lanzada durante el primer debate presidencial— sobre la necesidad de “mocharle la mano al que robe en el servicio público”.

“Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”, dijo Rodríguez Calderón, quien en ese momento prometió presentar una iniciativa sobre el tema.



Sin embargo, tras días de críticas a su propuesta, publicó en su cuenta de Twitter que no se refiere a cualquier persona, “me refiero a los políticos y servidores públicos corruptos, que viven del pueblo y solamente hunden a este país”, escribió.

Cuando digo que voy a mocharle las manos al que robe no me refiero a cualquier persona, me refiero a los políticos y servidores públicos corruptos, que viven del pueblo y solamente hunden a este país. ¿O ustedes que opinan? Dale RT pic.twitter.com/dlk5D8Jxbx

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 25 de abril de 2018