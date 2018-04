Muere el cineasta ganador de dos premios Óscar, Milos Forman

El cineasta checo que obtuvo dos premios Óscar por sus películas “Alguien voló sobre el nido del cuco” y “Amadeus”, Milos Forman, falleció a los 86 años de edad.

Luego de una enfermedad corta que le permitió morir tranquilamente rodeado de sus amigos más queridos y familia cercana, perdió la vida el dia viernes, según relató su viuda para El País.

Al respecto, el reciente ganador de un Óscar por mejor director gracias a su película La Forma del Agua, Guillermo del Toro, relató para el medio español “Forman se mantuvo al otro lado del poder. Contestatario, desmitificador, iconoclasta…y además logró algo muy complicado: se comunicó con el gran público, logró grandes éxitos sin traicionar sus principios. Lo que yo aprendí de él fue ese empeño en estar desde fuera, no físicamente, sino moral y filosóficamente, aunque rodara en las entrañas de Hollywood. Recorramos su filmografía: no se le puede echar en cara ningún momento de debilidad”.

También pidió a las personas que pusieran atención al legado del cineasta que siempre le apostaba a la humanidad. En redes sociales varios artistas y creadores del séptimo arte se han lamentado de la muerte de quien ha sido descrito como “un hombre brillante cuyo trabajo inspiró a muchos”.

Él declaró en vida que el cine de realidad le enseñó que no se trata de tener un personaje principal, un gran actor, y el resto no tiene importancia; para él, cada detalle, cada rostro en la multitud era importante.

“Cinéma vérité taught me that it's not a question of having a main character, a great actor, and the rest is unimportant. Every detail, every face in the crowd is important.” — Miloš Forman #RIP pic.twitter.com/lUc4INqRu8

— Tribeca (@Tribeca) April 14, 2018