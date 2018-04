¿Por qué PAN, PRD y MC no formaron el Frente en Jalisco? Estas son las razones

En Jalisco, tercer estado con el padrón electoral más grande del país, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, intenta apaciguar a los partidos políticos que a nivel nacional van en equipo con él, pero en lo local son rivales.

Por la gubernatura cada uno tiene su abanderado: Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), es puntero en las encuestas; contrasta con el rezago en preferencias electorales con que iniciaron Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional (PAN); y Carlos Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque Ricardo Anaya pidió que impere la cordialidad entre los contrincantes locales y aliados nacionales, la realidad dista de sus expectativas.

“En el caso de Jalisco se los digo con toda claridad: nuestro enemigo a vencer es el PRI (Partido Revolucionario Institucional), y por lo tanto yo esperaría que hubiera civilidad entre los candidatos del Frente”, señaló el 4 de abril durante su participación en el foro Diálogos por México, con estudiantes Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en el municipio de Tlaquepaque.

Sin embargo, desde el viernes 30 de marzo, el panista Miguel Ángel Martínez inició su campaña criticando el Programa de Arte Público que impulsó su contrincante Enrique Alfaro como alcalde tapatío. Además, esta semana recorrió las calles para “constatar el abandono” en materia de seguridad y servicios básicos, haciendo hincapié en colonias de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, donde gobierna Movimiento Ciudadano.

El coordinador estatal de MC, Guillermo Medrano, aseguró en entrevista que los señalamientos de blanquiazules contra naranjas “son cosas que se van a ir puliendo sobre la marcha”. El lunes 2 de abril se instaló una mesa entre los tres dirigentes partidistas en Jalisco a fin de que el proceso sea más cordial entre los integrantes del Frente, agregó.

El presidente del PAN Jalisco, Fredy Medina Sánchez, confirmó a Animal Político que sus campañas serán “de contrastes y de propuestas” a petición de sus militantes y simpatizantes, lo cual espera que entienda Ricardo Anaya al ser “de corazón y origen blanquiazul”. Del llamado a la cordialidad, indicó que su abanderado presidencial debe ser respetuoso porque los señalamientos son “por congruencia” y porque ser parte del Frente no implica ser comparsas sino críticos y autocríticos.

Ricardo Anaya reiteró en su gira por Jalisco que apoyará a los tres abanderados a la gubernatura. Del emeceista Alfaro Ramírez “yo sí creo en él, se los digo con toda claridad”, dijo. Y del panista Martínez Espinosa “también creo en Miguel Ángel”, añadió.

Con tintes religiosos inician en Jalisco las campañas por la gubernatura

Pero al candidato a gobernador por el PRD, Carlos Orozco Santillán, casi no lo conoce. No han tenido ni un solo evento juntos. Tampoco lo nombró en la charla de más de dos horas con estudiantes del ITESO. Aunque eso no les afecta, dijo en entrevista con este medio el presidente estatal del partido del Sol Azteca, Víctor Hugo Prado Vázquez. “No nos vamos a poner en un plan sentimental (…) vamos a fortalecer a Anaya, nos mencione o no nos mencione; es nuestro candidato, tenemos un enorme compromiso con él”. Del encuentro entre el abanderado perredista a la gubernatura y el presidencial del Frente, “no tenemos ninguna fecha definida”, será cuando coincidan las agendas, respondió.

Tribunal ordena ajustes en alianza local

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) determinó este 5 de abril que en Jalisco “no fueron congruentes con el convenio de coalición” porque el PAN intentaba postular por separado a candidatos en siete de los 76 municipios enlistados como parte de la alianza, lo cual “es contrario a la obligación prevista en la ley en el sentido de que las coaliciones sean uniformes”, informó la instancia judicial en un comunicado. Los implicados tienen cinco días para hacer los ajustes correspondientes.

Al respecto, MC anotó en un comunicado que el fallo “sólo invalidó la postulación dinámica MC-PRD en siete localidades”. Dentro del plazo instruido definirán si se deja la alianza en 76 o 69 municipios.

Fue el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien promovió el juicio de revisión.

Los presidentes de MC y PRD en Jalisco aseguraron en sus respectivas cuentas de Twitter que sigue firme la alianza. Del PAN, al cierre de esta edición y siete horas después de la orden del tribunal, no había pronunciamientos públicos al respecto.

Resistencias previas

Con el lema “levantemos banderas” los panistas de Jalisco hacen proselitismo, después que el 7 febrero de este año en una gira de precampaña de Ricardo Anaya con Enrique Alfaro en el municipio de Lagos de Moreno, el emeceista pidió “con respeto a los compañeros del PAN: aquí guardamos las banderas. Aquí no estamos defendiendo partidos, estamos defendiendo un movimiento”.

Pero la distancia se había marcado antes. “Yo no podría aceptar ser candidato en una alianza con el PAN y con el PRD (…) espero no tomen mi posición como una declaración de guerra o un acto de soberbia”, dijo Enrique Alfaro en un video difundido sus redes sociales el pasado 26 de noviembre, aclarando que sí apoyaba la coalición nacional.

Mientras el 16 de diciembre la Comisión Permanente Estatal blanquiazul votó contra cualquier tipo de alianza en la entidad. Pero el 26 del mismo mes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los obligó a dar revés y armar la coalición parcial. Al entonces presidente del PAN Jalisco y hoy candidato a gobernador le tocó acatar la orden.

En cambio en el PRD, desde mayo de 2017 el entonces dirigente estatal, Raúl Vargas López adelantó que buscaría la alianza “porque hay que anteponer los intereses del partido”.

En las elecciones de 2012 por la gubernatura: el partido del sol azteca alcanzó apenas 3.5% de la votación válida para la gubernatura; el PAN 20.3%; y MC 35.1%. A seis años de distancia, las encuestas pintan como puntero al naranjas y desdibujados al blanquiazul y al partido del sol azteca.

En ese contexto y al límite del plazo para los registros ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), el 3 de enero se anotaron para competir juntos PAN-PRD-MC en 74 de las 125 alcaldías y 11 de 20 diputaciones locales en la entidad. Un par de meses más adelantes, en marzo, hicieron adendas a la coalición, mismas que derivaron en la impugnación de Morena.

Pero además de las diferencias entre candidatos y disputas promovidas por otros institutos políticos en tribunales, la alianza ha tenido repercusiones adversas en militantes y liderazgos partidistas.

Fue el mismo Ricardo Anaya quien en su gira más reciente por Jalisco comentó: “Entiendo que haya molestia en los partidos, seguramente he cometido muchísimos errores, pero lo hicimos con la mejor de las voluntades y con la mejor intención. A quien yo haya lastimado, le pido una disculpa”.

Exgobernadores contra el Frente

Jalisco ha tenido tres gobernadores electos emanados del PAN: Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez. Ninguno de ellos apoya la coalición Por México al Frente.

Cárdenas Jiménez, el primer panista que despachó en el Ejecutivo Estatal, desde el año pasado se sumó como coordinador local en el proceso la recolección de firmas de la hoy candidata a la presidencia por la vía independiente, Margarita Zavala.

González Márquez, polémico y último ex mandatario blanquiazul, en octubre de 2007 confirmó públicamente su apoyo para la exprimera dama.

Y Ramírez Acuña anotó el pasado mes de febrero en entrevista con representantes de varios medios de comunicación: “Hay complicaciones en todos los partidos políticos, traemos candidatos de medio pelo y alguien dijo que `con esos bueyes había que arar las tierras´, hoy están bastante duras de este país y yo espero que los partidos y candidatos tomen su responsabilidad en serio y nos propongan a los mexicanos resultados muy importantes”.

Precisó que él nunca estuvo de acuerdo con el Frente porque en su opinión “Anaya podía haber sido candidato solo del PAN, y el PAN podría lograr solo un resultado muy positivo”.