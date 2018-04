Una periodista deportiva sufre acoso sexual en un enlace en vivo tras el triunfo del Chivas

María Fernanda Mora, una reportera mexicana del canal deportivo Fox, fue víctima de acoso sexual este miércoles mientras realizaba una transmisión en vivo después del partido entre Guadalajara y Toronto, que consagró a Chivas como ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

La euforia de la afición se disparó. Festejaban abrazándose unos a otros, gritaban y cantaban en favor del nuevo campeón de la Concachampions, todo aquello quedó grabado en el reporte de la periodista que hacía su narración desde La Minerva, en Guadalajara, cuando uno de los seguidores del “rebaño sagrado” se acercó a ella y la tocó de forma inapropiada.

Al parecer, fueron varios hombres los que repitieron la acción. En protesta, cuando ya terminaba su enlace, María Fernanda golpeó con el micrófono al primer hombre que se había acercado.



“Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias!”, confirmó la reportera en su cuenta de Twitter.

Al otro lado de la pantalla, los compañeros de Fox Sports que dieron cobertura al partido reprobaron la actitud de los aficionados. José Pablo Coello, cronista de juegos deportivos y conductor de la televisora anunció que buscarán sanciones para este tipo de comportamiento.

Por último… A @RodolfoCota_ , los aficionados le pidieron que regalara su playera de campeón. “Ya me voy, la quiero guardar de recuerdo”, le contestó a algunos que estaban a corta distancia de la tarima del campeón 😢. ¿Cuál será el desenlace? @FOXSportsMX — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 26, 2018

La cara del agresor quedó grabada, pero hasta el momento se desconoce si la reportera denunció el abuso ante la justicia. El club deportivo Guadalajara tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

El caso de María Fernanda no es el único que se ha conocido en el entorno deportivo. Apenas unos días antes, la periodista francesa Marina Lorenzo también fue acosada mientras se encontraba rodeada de aficionados cuando realizaba un reporte previo de la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona en el Wanda Metropolitano.



En el vídeo se ve a la periodista llamando la atención a los seguidores en numerosas ocasiones por sus actitudes. Lorenzo estalló cuando uno de estos aficionados decide tocarla. “¡No me toques, no me toques!”, gritó la reportera.

Inaceptable lo que tuvo que vivir @marifermora90 en La Minerva….

Lo dicho, inadaptados hay de todos los colores.

Celebren sin dañar a los demás.

Cuídate Fer! pic.twitter.com/FDdJyyRmTt — Gerardo Martínez G. (@germargom) April 26, 2018

A finales de marzo de 2018, la reportera brasileña Bruna Dealtry vivió una situación similar. Un aficionado del equipo Vasco de Gama intentó besarla en la boca sin su consentimiento durante una transmisión en vivo. “Soy reportera de fútbol, soy mujer y merezco ser respetada” dijo ella a través de sus redes sociales.

Los casos de acoso y abuso sexual contra las mujeres estalló desde 2017, cuando un grupo de actrices denunció al poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Desde entonces se han conocido miles de casos en el mundo que derivaron en el movimiento #MeToo.

En México apenas y se hizo eco del movimiento cuando actrices como Karla Souza, Paola Núñez, Azul Almazán y Stephanie Sigman, hicieron públicos sus casos en la cadena CNN. Los nombres de los acosadores no se dieron a conocer y algunas de ellas terminaron linchadas en redes sociales.