Regresa a casa la joven María Guadalupe Serrano; estuvo desaparecida durante una semana

María Guadalupe Serrano Martínez, de 26 años de edad, regresó a casa de su hermana el sábado pasado, luego de permanecer casi siete días en calidad de desaparecida.

Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del Estado de México, confirmó la localización en su cuenta de Twitter. La joven se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de ningún delito.

#FiscalíaEdoméx informa la localización de María Guadalupe Serrano Martínez de 26 años, reportada como no localizada en #Nezahualcóyotl; la joven manifestó que su ausencia fue de manera voluntaria y no fue víctima de delito alguno por lo que no fue iniciada denuncia alguna. pic.twitter.com/LMKCCGTuNc

— Alejandro J. Gómez (@FiscalEdomex) 28 de abril de 2018