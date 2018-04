Ríos Piter se suma a campaña de Meade y dejan puerta abierta a El Bronco y Zavala

Armando Ríos Piter, quien aspiraba a una candidatura presidencial por la vía independiente, aceptó la invitación de José Antonio Meade, para sumarse a su proyecto.

Ríos Piter sostuvo que el candidato de la coalición Todos por México es “la mejor opción”.

Respecto a si invitaría a la candidata independiente Margarita Zavala, así como al abanderado del mismo perfil Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a sumarse a su campaña, Meade apuntó: “dejamos abierta la invitación a todos”.

Lee: Meade hace un guiño a Ríos Piter: lo invita a sumarse a su campaña

Después de la invitación que le hizo el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, Meade y Ríos Piter se reunieron en un restaurante del sur de la Ciudad de México para formalizar el apoyo.

Ríos Piter expuso que conoce a Meade desde hace mucho tiempo, “sé de su talento, de su trayectoria. Es una trayectoria que respeto, la respeto como mexicano y la respeto, además de todo, como amigo”.

Por su parte Meade destacó que con la adhesión de Ríos Piter a su campaña “nos abona mucho. De nuevo, en este empeño, en este esfuerzo, en este caminar, en este recorrer, lo que queremos es sumar voluntades, es convencer que tenemos la capacidad de construir y de convocar a un mejor país”.

“Estamos absolutamente convencidos de que la mejor noticia para el país es que después del 1 de julio tengamos mayor unidad, tengamos mayor rumbo, tengamos mayor certeza y esa la vamos a conseguir mientras más gente se sume con entusiasmo a la posibilidad de construir un mejor México”, subrayó.

Estamos convencidos de que @JoseAMeadeK es la mejor opción para la presidencia, porque cuenta con una visión social que nos permitirá hacer una política diferente. Estamos apostando por un México que pueda construir en la unidad. pic.twitter.com/2LMr2FBk4H — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) April 21, 2018

Al referirse a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, en el sentido de que “ni todos juntos” le ganan, Meade respondió: “lleva diciendo lo mismo 18 años”.

El INE rechazó dar a Ríos Piter el registro como candidato independiente a la presidencia al hallarle miles de firmas de apoyo con irregularidades.

El ex aspirante independiente justificó no haber ejercido el derecho de audiencia que le concedió el Tribunal Electoral federal para verificar la validez de sus firmas con el argumento de que el INE no tuvo los recursos técnicos para atender el mandato judicial.

“El Tribunal lo resolvió con toda claridad: en el INE no hay ninguna ausencia (de nuestra parte), ahí estuvimos, ya verificamos que no se puede con ese sistema, y lo que nosotros estamos convencidos es que hay que seguir avanzando”, comentó.

Con información de Notimex