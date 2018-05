AMLO dice que Anaya pidió apoyo a empresarios para que Meade decline a su favor

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su oponente Ricardo Anaya le pidió a un grupo de empresarios que intercedieran ante el presidente Enrique Peña Nieto para que apoyara su candidatura, pues era “la única manera” de vencer al tabasqueño.

De acuerdo con Milenio, luego de un mitin en Zongolica, Veracruz, el abanderado por Morena-PT-PES afirmó que Anaya hizo petición a los empresarios durante una reunión que se realizó hace un mes, mes y medio”, en la que supuestamente participaron personajes como Germán Larrea, Eduardo Tricio Haro (presidente de Grupo Lala), Alejandro Ramírez (director de Cinépolis), Claudio X. González, Diego Fernández de Ceballos y Vicente Fox.

López Obrador detalló que hace un mes se reunieron en la casa de uno de ellos “y fue lo mismo, le dijeron (a Anaya) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña, porque eso lo tenía molesto, y que por eso no se hacía el acuerdo”.

“Anaya le pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyándolo”, dijo.

Sin embargo, varios empresarios negaron esta estrategia y aseguraron que no impulsaran a ningún candidato o partido político, pero sí cuestionarán las plataformas de cada aspirante.

Entre los empresarios que se deslindaron está el presidente del Consejo mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

“No intervendremos más allá de invitarlos a dialogar y externarles a cada uno de los candidatos lo que nos gusta de sus plataformas y lo que nos preocupan, y hay puntos que nos preocupan”, explicó el director de Cinépolis en entrevista con Reforma.

En tanto, Juan Pablo Catañón, dijo que el sector empresarial organizado de México “no tiene ningún tipo de negociación con los candidatos, estamos viendo por lo que conviene al país. Lo que estamos haciendo es cuestionar cualquier plataforma política que no tenga simpatía o vaya a dañar a la libre empresa o a la generación de empleo”, explicó el líder del CCE, el cual canceló el pasado 18 de abril, el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ante el rechazo y postura “intolerante” de López Obrador.

Con Anaya, “ni a la esquina”: Lozano

Por su parte, Javier Lozano, vocero de campaña del candidato José Antonio Meade, aseguró que el abanderado de la coalición Todos por México, conformada por el PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, no va “ni a la esquina” con Ricardo Anaya.

Lozano explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que no ven una alianza entre Meade y Anaya, “sobre todo por esa hipocresía y doble moral que trae Ricardo, que ya tampoco nos sorprende o nos extraña, dice una cosa y hace otra, dice una cosa pública y miente, se mueve de otra forma en privado… como yo puse en Twitter, no puede haber voto útil para un inútil”.

No puede haber voto útil para un inútil Su experiencia en gobierno es prácticamente nula Su honestidad ha sido severamente cuestionada Es incapaz de mantener la cohesión en su propio partido Dinamitó puentes de entendimiento con otras fuerzas políticas pic.twitter.com/YLmAY1qt9R — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 30 de abril de 2018

De acuerdo con Lozano, Ricardo Anaya “se planta como un candidato a la Presidencia y propone una serie de políticas públicas, pero con nula experiencia de gobierno”, además de que “su honorabilidad, su honestidad, están severamente cuestionadas por todos los asuntos en los que está involucrado”.

“¿Cómo puede hacer un llamado al priismo, que una parte de él lo apoye, cuando se dedica todos los días a fustigar, a señalar, a criticar al PRI, a todo el priismo y al presidente de la República como una bola de corruptos ineficaces, inútiles, ineficientes, poco transparentes, etcétera?”, cuestionó.

Javier Lozano afirmó que “una corriente del sector empresarial” ha sido la que impulsa la idea de el voto útil contra López Obrador.

“Hay una presión muy grande para que tanto Margarita como Meade prácticamente digan ‘pásele usted, don Ricardo, lo acompañamos, aquí le vamos haciendo comparsa para ver si se alcanzan los votos para frenar a López Obrador’, pero no va por ahí, no es el camino”, aseguró.

Sin embargo, dijo, ellos no apoyarán a Anaya, por lo que no cederán a “este tipo de presiones, de insinuaciones o sugerencias que, pues la verdad, no vienen al caso, sobre todo cuando estamos apenas en el primer tercio de las campañas”.

Tras las declaraciones de Javier Lozano, López Obrador pidió a Ricardo Anaya confirmar este encuentro con los empresarios, a quienes calificó como “traficantes de influencias… que se benefician de la actual política económica, los que se benefician de la corrupción”.

No tiene desperdicio la declaración de Lozano sobre las discrepancias al interior de la mafia del poder. Y todo porque no quieren dejar de robar o perder el privilegio de mandar. La pobreza, la violencia y la crisis económica no les importa. https://t.co/LIczCMEJob — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de mayo de 2018

“Meade va a decidir y yo espero que Meade pierda con dignidad, que no se someta, y que además es inútil porque Anaya no representa nada, Anaya no crece”, subrayó el abanderado de Juntos Haremos Historia.

El pasado 30 de abril, el candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, negó tener intenciones de pactar con Enrique Peña Nieto y el PRI, y reiteró su llamado al “voto útil”.

“No a los acuerdos cupulares, bajo ninguna circunstancia. Sí al voto útil y no a un pacto de impunidad. Yo estoy dispuesto a recibir en el proyecto a toda la gente que de buena voluntad se quiera sumar para que podamos ganar, y hacer el primer gobierno de coalición”, aseveró.

Con información de Milenio y Grupo Radio Fórmula.