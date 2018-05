Comisión de la Verdad y mejor utilización de los recursos, piden damnificados del 19S

El gobierno de la ciudad no puede invertir 60 millones de pesos en un memorial “cuando todavía no hay una reparación digna e integral” para los damnificados del 19S, reclaman organizaciones y afectados, quienes propusieron en su lugar una reconstrucción segura centrada en las personas y no en los inmuebles.