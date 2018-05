La Suprema Corte resuelve que las fotomultas en la CDMX son legales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el uso del sistema de fotomultas en la Ciudad de México, y revocó el amparo otorgado a un ciudadano, con el argumento de que el derecho de audiencia “no es absoluto y puede ser objeto de excepciones”.

El particular alegaba que el Sistema Integral de Fotomultas violó las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al no otorgar un procedimiento previo a la multa y por no estar “debidamente notificadas”.

Las fotomultas se tienen que ir de la CDMX, son un abuso, dice Mikel Arriola

Sin embargo, los ministros resolvieron que la aplicación de las fotomultas son actos inmediatos que tienen el objetivo de sancionar actos flagrantes, especialmente cuando se busca evitar accidentes e tránsito, por lo que las autoridades tienen la facultad de castigar mediante este sistema.

Con este argumento, la Corte determinó que no es necesario un proceso de audiencia para los automovilistas sancionados, como lo había determinado un juez, quien resolvió en marzo de 2017 que el Reglamento de Tránsito violaba el artículo 14 constitucional por la imposición de sanciones sin permitir que los posibles infractores se defiendan de manera previa.

“Obligar a las autoridades a ventilar un procedimiento previo y escuchar al particular para imponer infracciones por el incumplimiento de obligaciones viales, provocaría una excesiva dilación en el accionar de las autoridades viales, con lo que se afectaría a la población en general, por tratarse de temas que afectan no solo a la persona objeto de la multa, sino a terceros que pueden o no tener un vehículo automotor”, publicó la SCJN en un comunicado.

El jefe de gobierno sustituto, José Ramón Amieva, celebró la resolución de la Corte pues busca impulsar el esquema “Visión Cero” para otorgar mayor seguridad vial a los ciudadanos.

“Para nosotros fue muy importante, sobre si se concedía el derecho de audiencia a aquellas personas que al conducir eran quienes violaban el Reglamento de Tránsito, y aprecio mucho lo que ha determinado porque consideran el principio de inmediatez. La autoridad debe de actuar de manera rápida y eficiente (…) el objetivo de la norma misma, en el caso de las fotomultas, es preservar la seguridad de las personas”, explicó tras conocer la resolución del máximo tribunal.

“Visión Cero” es una política pública de carácter internacional enfocada a la seguridad vial que tiene como objetivo reducir al mínimo las muertes y lesiones fatales por hechos de tránsito.