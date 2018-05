Los empresarios no tenemos candidato; cada uno tiene sus preferencias, asegura líder del sector

Tras las declaraciones de Javier Lozano, quien aseguró que un grupo de empresarios está presionando a José Antonio Meade y a Margarita Zavala para unirse en una posible alianza contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que el sector no tiene candidato.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Castañón dijo que los empresarios organizados no aportan a ningún candidato ni a ningún partido, y tampoco impulsan el voto corporativo en favor de algún aspirante, y se pronunció en contra de que incluyan a este sector en la “teoría del complot”.

El presidente del CCE no descartó que un grupo de empresarios que se reuniera con Javier Lozano; sin embargo, aclaró que no lo hacen en nombre de la organización, pues “cada uno tiene sus propias preferencias políticas”, e insistió en que no tiene conocimiento de que se estén llevando a cabo estas reuniones.

Este 1 de mayo, Javier Lozano, vocero del aspirante presidencial por la coalición Todos por México, afirmó en entrevista que “una corriente del sector empresarial” se encuentra impulsando la idea del voto útil contra López Obrador, y están presionando a Margarita Zavala y a José Antonio Meade para que declinen en favor de Ricardo Anaya.

Por su parte, el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió al aspirante de la coalición Por México al Frente confirmar este encuentro con los empresarios, y dijo que espera “que Meade pierda con dignidad, que no se someta, y que además es inútil (la alianza en favor del voto útil), porque Anaya no representa nada”.

El pasado 30 de abril, Ricardo Anaya reiteró su llamado al “voto útil”, y negó tener intenciones de pactar con el presidente Enrique Peña Nieto o con el PRI.

El aspirante presidencial de Por México al Frente dijo que no habrá acuerdos cupulares “bajo ninguna circunstancia. Sí al voto útil y no a un acto de impunidad”.

Con información de Grupo Radio Fórmula.