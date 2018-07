Derrumbe en Plaza Artz Pedregal fue por error humano, tenemos que saber quién fue: Amieva

José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, consideró evidente que el derrumbe parcial del centro comercial Artz Pedregal fue por error humano.

“Aquí existió un error humano, no lo hago como ninguna instancia de ataque o denostación, pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado ni provocado según nos mencionan, fue un error, tenemos que saber de quién fue ese error”, dijo el funcionario.

Las primeras indagatorias sobre el derrumbe en Artz Pedregal, ocurrido en pasado 12 de julio, apuntan a que éste fue causado por un sobrepeso en la estructura, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

Además, como indicios visibles, se detectó que cuatro trabes principales y secundarias no eran concordantes por placas deformadas y pernos degollados.

Amieva sostuvo que seguirán integrándose todos los permisos y licencias que se hayan otorgado, con particular atención a la terraza colapsada, para corroborar su existencia en los planos y autorizaciones que se presenten.

“Hemos pedido que se citen a las personas que aparecen como responsables en las placas informativas que siempre se fijan en las construcciones. Qué estamos haciendo ahorita, coordinando la instalación de un tapial sobre las laterales del Periférico”, explicó luego de encabezar un evento sobre los avances de reconstrucción en la delegación Benito Juárez.

Amieva señaló que la responsabilidad siempre es personal. “Vamos a ver la intervención de las personas en lo específico y la primera parte es las autorizaciones y las licencias, el representante legal manifestó contar con ello y vamos a ver”.

La lateral del Periférico, a la altura de Camino a Santa Teresa, con dirección al norte, continúa el corte a la circulación vehicular, luego del derrumbe en la plaza.

A través de su cuenta de Twitter @OVIALCDMX, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ofreció como alternativas circular por el segundo piso de esa vía rápida, Boulevard de la Luz y Paseo del Pedregal.

Continúa corte de circulación en lateral de #Periférico a la altura de Camino de Santa Teresa, al Norte.

La zona del derrumbe, aún se encuentra acordonada, lo que reduce el número de carriles en esa arteria, donde policías de tránsito agilizar el paso de vehículos.

