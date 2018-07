La cantante estadounidense Demi Lovato ingresada en Los Ángeles por una posible sobredosis

Getty Images La cantante de música pop, de 25 años, habló en el pasado sobre sus problemas de adicción.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la conocida cantante Demi Lovato, quien según medios estadounidenses fue ingresada este martes en un hospital de Los Ángeles tras una aparente sobredosis de heroína.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, respondió a las 11:22am (hora local) a una emergencia médica en la zona de Hollywood Hills, donde reside Lovato.

La publicación especializada en entretenimiento TMZ, que dio la primicia, señaló que la artista de 25 años fue tratada allí mismo con Naloxone, una medicación para contrarrestar los efectos de una sobredosis.

Según reportan varios medios de comunicación del país, la artista se encuentra “estable“.

Reciente recaída

Lovato lidia desde hace años con problemas de consumo de drogas, y hace unas semanas tuvo una recaída.

En una canción lanzada el mes pasado, titulada Sober (“Sobria”), Lovato canta: “Mamá, siento tanto no estar sobria ya. Y papá, por favor, perdóname por las bebidas que derramé en el suelo”.

“Siento estar aquí otra vez. Prometo que pediré ayuda. No fue mi intención. Lo siento por mí”, termina la letra.

El lanzamiento de este sencillo tuvo lugar después de que Lovato cumpliera en marzo seis años de sobriedad.

AFP Numerosas celebridades han enviado mensajes de apoyo a la artista.

Se esperaba que la cantante terminara este jueves la parte estadounidense de su gira Tell Me You Love Me (“Dime que me amas”) con un concierto en Atlantic City, Nueva Jersey.

Sus admiradores dicen que la lucha de la cantante con un trastorno bipolar, la bulimia y la adicción -a menudo presentes en sus canciones- les han ayudado a ellos con sus propias batallas.

La BBC se puso en contacto con los representantes de Lovato para conocer más información, pero por el momento no ha recibido respuesta.

En cuanto se dio a conocer la noticia, se produjo una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales de parte de otros famosos y músicos amigos de la artista:

“Te amo @ddlovato”, escribió la también cantante Ariana Grande.

“Amo tanto a @DDLovato. Me rompe el corazón que esté en esta situación. Es una luz en este mundo y le envío mi amor a ella y su familia”, tuiteó la comediante y presentadora de televisión Ellen DeGeneres.

“Mi amiga @ddlovato es una de las personas más amables y talentosas que jamás he conocido. Rezo por ella ahora mismo, la adicción es una terrible enfermedad. NO hay nadie más honesto y valiente que esta mujer”, dijo el cantante de música country Brad Pasley.

En pocas horas, decenas de miles de personas hicieron tendencia mundial en Twitter el hashtag #PrayforDemi (Recemos por Demi).

