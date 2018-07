Equipo de transición de AMLO participará en la renegociación del TLCAN y en Alianza del Pacífico

Marcelo Ebrard se reunió con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, con quienes dialogó sobre la participación del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y también en la Cumbre de la Alianza del Pacifico.

Ebrard Casaubón, propuesto como próximo canciller mexicano, dio a conocer que Jesús Seade, coordinador del equipo de transición en la renegociación del TLCAN, se incorporará a las reuniones el próximo 26 en Washington, Estados Unidos.

Además, indicó que informarán de manera puntual sobre “los pasos que se vayan dando” tanto en el tema de la Alianza del Pacifico como en el de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Asimismo, mencionó que el próximo miércoles López Obrador, ganador de la elección presidencial, recibirá en sus oficinas de la colonia Roma a Chrystia Freeland ministra de Asuntos Exteriores de Canadá.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México informó del encuentro con ambos funcionarios federales a través de su cuenta de Twitter.

“Hubo buena disposición y apertura en el equipo negociador que encabezan Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo”, detalló.

La Cumbre de la Alianza del Pacífico se llevará a cabo a el 23 y 24 de julio en Puerto Vallarta, mientras que la Canciller canadiense, Chrystia Freeland, visitará México para conversar con el actual gobierno sobre el TLCAN

Ayer, López Obrador anunció que ya no acudirá a la reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, a la que el presidente Enrique Peña Nieto lo había invitado, debido a que todavía no es oficialmente “presidente electo”, ya que el Tribunal Electoral aún no le ha entregado la constancia, que tiene como plazo el 6 de septiembre.