Depósitos ilegales y reparto de millones en efectivo: así violó la ley el fideicomiso para damnificados de Morena

El fideicomiso Por los demás, creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre pasado, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio contrato del Fideicomiso.

El dinero del fideicomiso sirvió como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco para Morena, de acuerdo a una investigación realizada por el INE, que también determinó que hubo triangulación de recursos procedentes de empresas y particulares.

El origen de estos recursos no está claro pues se depositaron en efectivo, a través de cheques de caja y por transferencias bancarias y SPEI.

El dinero, posteriormente, fue sacado del fideicomiso y repartido en efectivo entre operadores de Morena, quienes viajaron por el país con el recurso para repartir “en mano” millones de pesos a los damnificados que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido.

Ante estas operaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó ayer una multa por 197 millones de pesos a Morena por un “intento de fraude” a las reglas electorales.

El instituto electoral determinó que, aunque no hay pruebas de que dinero del fideicomiso haya sido desviado para campañas de Morena, el partido no reportó el gasto del recurso, ni la procedencia del mismo. “El INE acreditó la constitución de un fideicomiso que fue utilizado como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco en favor de Morena”, concluyó Ciro Murayama, consejero electoral.

Morena, por su parte, ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Electoral por considerarla injusta, debido a que, aseguran, se trata de un fideicomiso con recursos privados y no públicos, a pesar de que en un inicio la promesa del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, fue donar la mitad de las prerrogativas que el INE le entregaría al partido para su campaña; cosa que finalmente no hizo.

Asimismo, el comité directivo del fideicomiso rechazó que hayan cometido irregularidades en el ingreso y en la entrega de dinero a los damnificados.

Contrato del fideicomiso solo permite cheques y transferencias

Una semana después del sismo del 19 de septiembre, que dejó 369 víctimas mortales y 12 millones de afectados en 400 municipios de 10 estados del centro y sur del país, el dinero en efectivo comenzó a ingresar en el fideicomiso Por los demás; un plan propuesto por Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces líder de Morena y hoy virtual presidente electo, para ayudar a los damnificados con la donación de más de 78 millones de pesos que se distribuirían en pagos únicos de 2 mil 400 pesos por afectado.

Pero aunque el objeto planteado del fideicomiso es loable, coincidieron ayer los consejeros del INE en la reunión del consejo general, el comité de fiscalización encontró irregularidades.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el fideicomiso propuesto por AMLO recibió, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, un total de 78 millones 818 mil pesos, de los cuales 44 millones 407 mil pesos fueron depositados en efectivo.

Ciro Murayama, consejero del INE, denunció que esos más de 44 millones depositados en metálico debieron haber sido rechazados por el comité directivo del fideicomiso por tres motivos.

El primero, dijo, porque al ser depósitos en efectivo, no es posible saber la procedencia del dinero, por lo que no se tiene la certeza de que sean recursos lícitos.

El segundo, porque esos depósitos en efectivo violan la ley electoral de financiamiento de partidos políticos.

Y tercero, porque incluso el contrato del fideicomiso subraya que solo puede recibir aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.

Y en efecto, de acuerdo con el contrato de la banca Afirme número 73803 cuya copia tiene en su poder Animal Político, queda estipulado que, para evitar la entrada de dinero de procedencia ilícita, no están permitidas las aportaciones en efectivo, ni en especie.

“Los fideicomitentes expresamente acuerdan que no estará permitido aportar al presente Fideicomiso bienes muebles, inmuebles o derechos, estando permitido únicamente la aportación de recursos mediante transferencias electrónicas y cheques”, señala la cláusula cuarta, inciso dos, relativa al ‘Patrimonio del Fideicomiso’.

Depósitos por más de 1 millón en efectivo, en solo 20 minutos

A pesar de lo anterior, en tan solo siete días, entre el 26 y el 29 de diciembre de 2017, y los días 23, 27 y 28 de marzo de este año, se realizaron depósitos en efectivo por 19 millones 736 mil pesos, cifra que representa el 44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se recibieron en el fideicomiso.

Los movimientos de dinero se concentraron en 16 sucursales del Banco Afirme, entre éstas las de Insurgentes, Izazaga, Pericoapa, e Iztapalapa, en la Ciudad de México; y Tlalnepantla, y Toluca, en el Estado de México.

“Las aportaciones en efectivo que ingresaron al fideicomiso, además, se realizaron bajo un patrón atípico y poco convencional que presumen un modus operandi en el que un grupo pequeño de personas realizan las operaciones bancarias de forma secuencial y con diferencia mínima de segundos”, expuso Murayama.

El comité de fiscalización, incluso, utilizó los videos de seguridad proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para documentar que en la sucursal San Ángel de Banca Afirme, el día 28 de diciembre de 2017, seis personas realizaron 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos, para entregar a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos.

Asimismo, en tan solo cuatro días –del 26 al 29 de diciembre de 2017-, ingresaron a las cuentas del fideicomiso otros 12.9 millones de pesos, en montos en metálico que iban desde los 25 mil pesos hasta los 200 mil.

Ante esta contradicción de lo que estipula el contrato del fideicomiso sobre recibir únicamente recursos por cheques y transferencias, y lo que documentó el INE de ingresos millonarios en efectivo, Animal Político buscó ayer a un integrante del comité directivo del fideicomiso, quien aceptó la entrevista, pero pidió omitir su nombre.

Cuestionado sobre los depósitos, éste señaló que en el contrato no hay una prohibición expresa de recibir depósitos en metálico, y que en el citado apartado de ‘Declaraciones’ se habla también de “recursos líquidos”.

“El contrato lo prohíbe y no (el dinero en efectivo) –expuso-. Hay una ambigüedad delibrada por la razón de que teníamos una situación de emergencia, una premura, con los damnificados. Se agregó ese término porque vimos absurdo cerrarnos la puerta de manejar efectivo, dada la situación crítica de los damnificados”.

“Además –añadió-, había poca gente que pudiera hacer transferencias electrónicas a Banco Afirme, no todos estaban en esa posibilidad. Y por eso también se aceptaron los depósitos en efectivo”.

Operadores de Morena viajaban con millones en efectivo

Otra irregularidad que detectó el INE, es que el fideicomiso de integrantes de Morena también sacó millones en efectivo que repartió entre integrantes del propio partido, a pesar de que el objeto de la propuesta de López Obrador era beneficiar a los damnificados.

Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, se retiraron del fideicomiso 64 millones 481 mil pesos en 169 cheques de caja que después se convirtieron en dinero en efectivo.

El INE detectó que 70 personas recibieron esos cheques. Y de éstas, 56 tienen relación directa con Morena. Por ejemplo, 12 de ellas participan en algún órgano directivo del partido; 39 están en su nómina, y 9 fueron candidatos en el proceso electoral 2017-2018 propuestos por Morena.

Animal Político también cuestionó al fideicomiso por esta situación. El integrante del comité admitió que, en efecto, el dinero se sacó en cheques y posteriormente se convirtió en dinero metálico (efectivo).Sin embargo, recalcó, que el recurso no terminó en los bolsillos de los integrantes de Morena para financiar campañas, sino que estos fueron los encargados de repartir “en mano” más de 78 millones de pesos a 27 mil damnificados que eligieron tras realizar recorridos por las zonas afectadas por los temblores.

“Los integrantes de Morena, entre dirigentes y simpatizantes, tenían la tarea de recoger el dinero en efectivo y repartirlo”, dijo el miembro del fideicomiso, que agregó que esos integrantes fueron apoyados para repartir el dinero en cada una de las zonas afectadas por “gente de confianza”, como “activistas, amigos, o hasta por la mamá”.

-¿Pero, por qué se les daba el dinero en efectivo? –se le cuestionó.

-Porque no le puedes hacer una transferencia electrónica al campesino de Huajuapan de León, en Oaxaca, a quien se le cayó la casa encima –argumentó-. O a la señora de la comunidad de Chiapas, que no tiene ni cuenta de banco. O a la señora que no tiene tarjeta de débito, o que se le quedó entre los escombros. Por eso tienes que dar dinero en mano.

-El INE dice que se sacaron 64 millones en metálico. ¿Por qué tanto dinero?

-Porque en el lugar donde vive la gente afectada no hay Banca Afirme, y ni modo que les digas que vengan a la ciudad de México a cobrar un cheque por 2 mil 400 pesos. Entonces, por eso había que retirar cantidades importantes de dinero para mandarlas a estos lugares en efectivo.

-¿Cómo eligieron a las personas para repartir esos millones en ayuda?

-A nuestra gente de confianza en cada lugar se le dijo: oye, tienes que repartir 2 millones 400 mil pesos en 100 apoyos para tal sitio. Y esa gente dijo: bueno, los voy a repartir, y distribuyó la tarea para repartir la ayuda yendo a 100 domicilios. Asumieron un riesgo.

Sobre este punto, se cuestiona al integrante del comité directivo del fideicomiso qué hubiera sucedido si, como pasó en la Ciudad de México el pasado 25 de junio, cuando la policía detuvo a dos personas que transportaban 20 millones de pesos en efectivo que tenían como destino la sede del PRI en la capital, la policía también hubiera detenido a alguien de de Morena transportando el dinero en metálico del fideicomiso.

-Por supuesto, es un problema –admitió-. Pero la gente que repartió el dinero traía en mano el padrón de las solicitudes de apoyo, que es el destino del recurso. Es decir, cada solicitud del apoyo de 2 mil 400 pesos venía acompañada con la foto y con la credencial y firma del beneficiario. Estaba todo documentado.

Por último, sobre la multa del INE, el integrante del fideicomiso insistió en los argumentos expuestos por Horacio Duarte, el representante de Morena ante el órgano electoral, al apuntar que el fideicomiso fue integrado por “morenistas’, pero a título privado y con recursos privados. Por lo que el partido no tendría ninguna responsabilidad.

“Este no es un fideicomiso de Morena, sino de particulares. Y por tanto, el INE no tiene nada que ver con esto porque no tiene la facultad para investigar actividades de particulares”, subrayó el integrante del fideicomiso, quien concluyó asegurando que ya dieron a Hacienda las actas de entrega-recepción que tienen en su poder, y que mostraron a Animal Plítico, las cuales comprobarían que los apoyos llegaron a los damnificados.

Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE insistió en que el fideicomiso no es ajeno a Morena, ya que de los 58 fideicomitentes que aportaron dinero, 47 son diputados y tres senadores por el partido de López Obrador. Incluso, señala la investigación, el domicilio fiscal del fideicomiso es el mismo que el de la sede de Morena en la ciudad de México.

Tras la imposición de la multa, el INE también dio vista a otras instituciones, como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Procuraduría General de la República (PGR), para que investiguen la existencia de posibles delitos en el fideicomiso de integrantes de Morena.