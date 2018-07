Insaciable: la polémica serie de Netflix a la que se acusa de avergonzar a las personas con sobrepeso

Una serie de Netflix ha causado gran polémica en las redes sociales. Y aún no se ha estrenado.

Se trata de “Insaciable”, que cuenta la historia de Patty, una adolescente con sobrepeso que sufre las burlas de sus compañeros del colegio, hasta que adelgaza durante unas vacaciones de verano.

Desde que salió el tráiler en julio, el programa ha sido acusado de “avergonzar” a las personas con kilos de más.

Más de 116,000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para detener su lanzamiento, programado para el 10 de agosto.

“Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada, y cause dudas devastadoras en la mente de jóvenes que pensarán que para ser felices y dignas, necesitan perder peso”, dice Florence Given, una ilustradora feminista quien comenzó la solicitud.

No obstante, algunos usuarios en redes sociales defienden el show diciendo que se trata de una comedia negra.

¿Por qué ha llamado tanto la atención este programa?

Patty es interpretada por Debby Ryan, que usa un disfraz para parecer una persona con kilos de más.

Sus compañeros de la escuela la llaman “Fatty Patty” (Patty, la Gordita).

Durante una pelea, Patty recibe un puñetazo en la cara y pasa el verano sin poder abrir la mandíbula.

Como resultado, pierde una cantidad significativa de peso.

La adolescente regresa a la escuela y sorprende a sus compañeros con su nueva apariencia.

Pero Patty se venga de aquellos que se habían burlado de ella.

This is my truth. @insatiable_ pic.twitter.com/xbs3YtueCQ

Lauren Gussis, la creadora de la serie, dijo que la historia se basa en su experiencia. Confesó que se había sentido suicida a los 13 años y que había desarrollado desórdenes alimenticios.

La ilustradora que comenzó la petición en Change.org considera que “esta serie causará trastornos alimenticios y perpetuará la cosificación de la mujer”.

“Durante mucho tiempo, la sociedad les ha dicho a las mujeres que, para ser populares, tener amigos, ser deseables, debemos ser delgadas”.

La actriz y activista de positivismo corporal Jameela Jamil también cuestionó el show.

https://twitter.com/jameelajamil/status/1020341964938522624

“(…) ¿una adolescente deja de comer y pierde peso y luego, cuando ya es ‘convencionalmente atractiva’, se venga de sus compañeros de clase? Esto les dice a los niños que adelgacen para ‘ganar’. Avergüenza de manera inherente a las personas con sobrepeso”, tuiteó.

Stephanie Yeboah, una bloguera de moda de talla grande, cree que esta narrativa no hace “nada para promover la positividad corporal”.

“Representar a una persona gorda (…) que pierde peso en contra de su voluntad y que se vuelve respetada y popular es perjudicial e irresponsable“, dijo Yeboah a la BBC.

En su opinión, los espectáculos que “muestran ideologías ‘fatofóbicas‘ (fobia a la grasa corporal)” son dañinos.

“Las mujeres gordas pueden ser deseables, sexys, populares en la escuela. Podemos tener carreras y familias increíbles. Merecemos que se cuenten estas historias”, sostuvo.

Una usuaria criticó además que la protagonista use un disfraz para aparentar estar gorda.

The show Insatiable on @netflix looks like a piece of utter trash. Don't watch shows where people wear fat suits. Don't watch shows where they try to turn fat phobia and hatred into a joke.

“No veas programas en los que la gente usa trajes de gordos. No veas programas donde tratan de convertir la fatofobia y el odio en una broma”, tuiteó Amanda Levitt.

Pero “Insaciable” también tiene defensores.

Netflix describe la serie como una “comedia oscura y retorcida sobre venganza”.

A Patty se le une en el programa Bob Armstrong (interpretado por Dallas Roberts), el entrenador de un importante concurso de belleza que prepara a la joven para ganar el certamen.

La esposa de Bob es interpretada por Alyssa Milano, quien también justificó la trama del show.

We are not shaming Patty. We are addressing (through comedy) the damage that occurs from fat shaming. I hope that clears it up. Also, this article does a good job of explaining it more: https://t.co/WoR8R7TjqR #Insatiable https://t.co/GFkDdsn1uh

“No estamos avergonzando a Patty. Abordamos (a través de la comedia) el daño que produce avergonzar a alguien por su peso…”, tuiteó la actriz.

Lauren Gussis, creadora del programa, dijo que la historia se basa en su experiencia.

Patty es el demonio de su “adolescente interno que fue víctima de bullying“, dijo a la revista Teen Vogue.

Este medio asegura que Gussis tuvo el propósito de “usar la sátira para tratar temas dolorosos”.

Ryan, que interpreta a Patty, dijo que le atrajo “la intención (del programa) de mostrar cuán difícil y atemorizante puede ser moverse por el mundo con el propio cuerpo, ya sea que lo elogien o critiquen, y lo que se siente rezar para ser ignorado porque es más fácil que ser visto”, comentó.

“Espero que la gente vea el programa antes de emitir un juicio”, manifestó.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron sobre la serie.

En uno de ellos, una usuaria llamada Lauren trata de zanjar la discusión:

The thing about the new film #insatiable is that

1. You don't have to watch it

2. It's a DARK comedy

3. Get over yourselves. It's not fat shaming.

— LAUREN🎩 (@SourSweetened) July 20, 2018