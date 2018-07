Activistas piden al próximo presidente que no haya retrocesos en políticas LGBTTTI y las mujeres

Este 10 y 11 de julio se lleva a cabo en la Ciudad de México, el encuentro regional “Resistencias Críticas”, convocado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), en el cual se repensarán y plantearán, a través de un diálogo entre integrantes de organizaciones, las estrategias y alianzas que garanticen los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI en la nueva administración.

Durante estos dos días activistas de la disidencia sexo genérica, feministas y transfeministas de América Latina entablarán un diálogo crítico a partir de sus experiencias para hacer frente a las estrategias políticas de los grupos antiderechos.

El panorama para la comunidad LGBTI en México no es alentador. Tan solo en Latinoamérica, México es el segundo país con el mayor número de asesinatos por homofobia después de Brasil. De acuerdo con cifras presentadas en el encuentro regional, entre 1995 y 2015 se han registrado mil 310 homicidios por homofobia en México.

Dichas cifras son una clara muestra de la discriminación que sufre este sector. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas no permitirían que en su casa vivieran personas homosexuales.

Aunado a esto, uno de cada tres homosexuales denuncia sufrir discriminación en el trabajo, mientras que el 35 % de las personas homosexuales han sido hostigados por serlo y el 42 % no cree que lo pueda expresar sin miedo a represalias.

Finalmente 6 de cada 10 personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y intersexuales han sido excluidos en diferentes ámbitos.

Sumado a este desfavorable contexto para la comunidad LGBTI, en el escenario nacional actual “el avance de la derecha conservadora y de los grupos antiderechos, es un riesgo importante frente a los derechos, sexuales y reproductivos conseguidos” para las mujeres en los últimos años.

Ante este panorama, el encuentro “Resistencias Críticas” busca “articular movimientos de resistencia para impedir retrocesos en materia de igualdad de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos”, según plantean en un comunicado.

De la misma forma buscarán crear alianzas para conseguir avances con relación a las libertades democráticas ya conquistadas.

Una muestra de que los derechos siguen bajo amenza es el número de homicidios por homofobia.

Consideran preocupante el hecho de que entre 1995 y 2015 se hayan registraron 65 homicidios por homofobia, sin mencionar que la Ciudad de México encabeza las agresiones a personas transexuales.

María Luisa Peralta, integrante de la organización argentina Akahatá, señaló, en conferencia de prensa, que “es importante que el estado garantice la generación y protección de políticas para todas las personas en igualdad de derechos, sin importar credos particulares o valores personales. Se trata de garantizar un estado democrático sin exclusiones”.

Por su parte, Jessica Marjane Durán, Activista de la Red de Juventudes Trans de la CDMX mencionó que “es necesario que el Estado tome medidas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de quienes denuncian asesinatos y otros actos de violencia contra personas LGBTI”.

Uno de los principales objetivos de este encuentro es la reducción del número de asesinatos y acoso, el cual ha incrementado en los últimos años.

Reconocen que a nivel regional y gracias a la lucha por sus derechos, las organizaciones y sociedad civil han conseguido algunos avances.

“Argentina fue pionera en la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo; luego siguieron Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y algunos estados de México. Sin embargo, aun faltan muchos derechos por conseguir para mujeres y personas de la comunidad LGBTI, como el tema del derecho a la interrupción legal del embarazo y garantizar la educación sexual integral en la currícula escolar”, plantean.

Los temas en los que se han conseguido cambios importantes en México para las mujeres y la comunidad LBTI son:

Aborto: A partir del 26 de abril de 2007 se despenalizó el aborto en CDMX dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Matrimonio igualitario: La SCJN resolvió el 12 de junio de 2015, la jurisprudencia que declara inconstitucionales las leyes que limitan al matrimonio a una pareja de un hombre y una mujer, lo que abre el matrimonio a todo tipo de parejas en el país.

Identidad de género: En 2008 el Código Civil del Distrito Federal agregó el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica, el problema es que los requisitos existentes hacían que el proceso fuera largo, caro y en ocasiones humillante o victimizante. En abril del 2015 entró en vigor una modicación al Código Civil del Distrito Federal gracias a la cual el reconocimiento de identidad de género deja de ser un proceso judicial para ser un trámite administrativo.

Adopción homoparental: En agosto de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el derecho a adoptar para las parejas del mismo género.

“Esperamos que los compromisos se conviertan en hechos”

Las aproximadamente 80 personas que forman parte de este encuentro y que además de México provienen de países como Brasil, Argentina, Colombia y España, también tendrán el objetivo de “vigilar a la administración entrante para que haga valer los derechos de la comunidad LGBTI así como los derechos reproductivos de las mujeres”.

En entrevista para Animal Político, Ximena Andión, directora del ILSB detalló que otra de las metas del encuentro, más allá del intercambio de experiencias, será decirle al nuevo gobierno que tiene que haber una garantía de los derechos que ya se han conquistado en términos de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTTTI.

“Una primera demanda es que no puede haber retrocesos en los derechos ya conquistados, que estaremos vigilantes y que ojalá que haya oportunidad con esta nueva administración de seguir avanzando en los derechos que todavía no están bien reconocidos o que la implementación aun no está siendo adecuada”, comenta.

Sobre la llegada del nuevo presidente, la experta asegura que Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato que, durante su campaña, dio al menos dos declaraciones a favor de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTI.

“Esperamos que no sea solamente un compromiso de campaña sino que realmente se traduzca en hechos de retomar la agenda de la comunidad LGBTI de apoyar otra vez las propuestas que sean necesarias pero además la implementación y reconocimiento de estos derechos”.

Ximena Andión destacó que aunque hasta el momento no cuenten con una agenda lista para presentarla al candidato ganador de las elecciones presidenciales, sí han tenido acercamientos con su equipo durante la campaña pera hablar de manera más amplia de la agenda de igualdad de género.