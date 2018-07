Detrás de cada feminicidio hay una historia: ilustradores dan rostro a las víctimas para honrar sus vidas

Desde el perfil de Facebook e Instagram de No estamos todas, diariamente se publica la ilustración de una mujer, con una fecha y un estado como descripción, que no son otra cosa que el día y lugar en el que fueron asesinadas. Todas ellas fueron víctimas de feminicidio.

El proyecto comenzó en septiembre pasado, cuando dos ilustradoras compartieron su preocupación por los feminicidios en el país, que son al menos siete todos los días, de acuerdo con datos de la ONU.

“Nos dimos cuenta que estamos rodeadas de feminicidios, aunque algunas veces no les pongamos ese nombre o no los queramos ver porque normalizamos este grado máximo de violencia. Por eso quisimos hacer algo, y como nosotras ilustramos, las empezamos a ilustrar”, señalaron en entrevista con Animal Político las administradoras de No estamos todas, quienes prefieren mantenerse en el anonimato.

El pasado 24 de noviembre, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el perfil en Facebook e Instagram de No estamos todas publicó su primera imagen.

A partir de entonces, continuaron buscando a personas interesadas en participar y, aunque de inicio no fue fácil, porque habían más víctimas que ilustradores, hasta ahora, cuentan con la participación de más de 340 colaboradores en todo el país, aunque los perfiles en redes sociales son manejados únicamente por dos personas.

Para llevar un orden de los casos que ilustran, toman como referencia el mapa de feminicidios elaborado por María Salguero y la lista de los casos que realiza Frida Guerrera, y complementan la documentación de los delitos con información que encuentran en medios, “para tener un panorama más completo”, aunque es complicado hallar datos sobre las víctimas.

“Empezamos a publicar por el orden en el que habían ocurrido los feminicidios, desde 2017, pero después empezamos a ilustrar casos por estados, porque buscamos visibilizar que es un delito que no solo pasa en Ciudad Juárez o en el Estado de México, sino en todas partes”, explicaron.

Para ellas es importante que, ante cada caso de feminicidio, “no se hable de de manera cizañosa y misógina de las víctimas, que no se justifiquen sus asesinatos ni se expongan sus cuerpos mutilados en fotografías”, y por ello eligieron una estética colorida y alegre para las ilustraciones del proyecto.

“Nosotras pensamos que si bien esa fue la forma en que murió, detrás de eso hay una vida que quedó truncada por el simple hecho de que era una mujer, por eso tratamos de hacer esta búsqueda para saber quiénes eran, aunque a veces es difícil”.

“Tratamos de hacer un imaginario, porque al final, lo que queremos es honrar sus vidas y visibilizar que ellas nos faltan, que no estamos todas”, dijeron.

Algunas de las ilustraciones han sido impresas en pósters que se han expuesto en Baja California y también han sido proyectadas en escenarios de conciertos como el festival Lollapalooza y el Vive Latino en México.

Por ahora, el proyecto se mantiene en redes sociales; sin embargo, explicaron las ilustradoras, esperan conseguir apoyo para poder realizar impresiones de las imágenes.

Para ver todas las ilustraciones publicadas por No estamos todas, visita su Facebook o búscalas en Instagram, redes sociales a través de las cuales también pueden ponerse en contacto aquellas personas interesadas en colaborar con el proyecto.

