¿Conflicto de interés? AMLO visitó planta de Alfonso Romo, pero el empresario descarta contratos con el próximo gobierno

El empresario Alfonso Romo, quien se perfila como próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, descartó que vaya a darse un caso de conflicto de interés o que sus empresas vayan a recibir contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 4 de agosto, López Obrador publicó una fotografía de su visita a una empresa de Romo en Chiapas, Agromod, detallando que el acudir era parte de su trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

“Visitamos los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa ‘Agromod’, ubicados en Tapachula, Chiapas”, mencionó Obrador.

Analistas como Denise Dresser, en redes sociales, alertaron sobre un posible conflicto de interés, si el gobierno de López Obrador le daba contratos a la empresa de Romo, para el proyecto de siembra de árboles.

Cuestionado al respecto, Romo dijo este lunes a los medios que no tendrá contratos con el próximo gobierno, y que no habrá conflicto de interés.

“Claro que no, no’mbre, si por eso es público todo, fuimos a ver tecnología, solamente fuimos a ver lo que hace la tecnología para mejorar el nivel de vida de muchos, tenía mucha curiosidad, pero no hay nada, no se preocupen”, dijo Romo, de acuerdo con Reforma.

“No firmamos nada, fuimos a visitarla (la planta), yo todavía no soy funcionario, todavía ni llego”, agregó.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)