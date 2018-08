Cómo respaldar el crecimiento de su negocio de manera fácil y segura

Desde hace años, la tecnología dejó de ser un lujo y se convirtió en un bien de primera necesidad. Sobre todo para las empresas. Todos los días, las compañías — incluidas micro, pequeñas y medianas — luchan para alcanzar mayores dígitos de crecimiento y ganancias. Sin embargo, no logran consolidar su propósito. No por falta de trabajo o de clientes, sino porque no planearon un crecimiento acompañado de modernización tecnológica y de infraestructura.

Luego de trabajar en la búsqueda de clientes y cerrar contratos, las empresas son incapaces de brindar un servicio eficiente por carecer de una plataforma digital capaz de gestionar equipos, blindar información o, simplemente, emitir una factura de manera práctica y eficaz.

El crecimiento de una empresa va acompañado de trabajo rápido y eficiente en todas sus áreas, por lo que la tecnología tiene como misión eliminar trabas a través de sistemas innovadores y adaptables a las necesidades de cada compañía. Así que lo que antes tomaba semanas e incluso meses, hoy debe terminarse en poco tiempo y sin mayor esfuerzo ni complicación.

La tecnología es un recurso fundamental para generar procesos más óptimos en las áreas de producción, organización, ventas, cobranza y capacitación. Ni qué decir respecto a eliminar las barreras de comunicación existentes en toda organización.

En este sentido, la evolución tecnológica ayuda a que la comunicación entre empleados y ejecutivos cuente con herramientas como el correo electrónico, las redes sociales empresariales, las video llamadas y los boletines informativos, con los cuales el contacto podrá extenderse también a proveedores, clientes, socios y aliados comerciales.

Las empresas en crecimiento requieren un respaldo tecnológico que las ayude a “cargar” con la oficina a todos lados para atender asuntos laborales desde cualquier lugar. Además de interactuar con colaboradores o clientes para compartir información en el instante que se requiera.

Ante todo, es necesario que el crecimiento de la empresa se dé de manera ordenada, cuidadosa y sistematizada. La Evaluación TDS de Kyocera entiende que el aumento de trabajo en todo negocio y empresa es único y con necesidades, procesos y requisitos normativos especiales para cada entidad y oficina.

La evaluación combina experiencia y comprensión de los flujos de trabajo específicos de la organización evaluada para optimizar sus procesos de negocio, gestionar los equipos de manera inteligente, reducir costos, mantener segura la información y aumentar la productividad.

