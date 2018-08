¿Vas a correr el Maratón de la CDMX? Esto es lo que debes comer antes y después de los 42k

Comer bien, estar bien hidratado y descansar son claves para que este domingo lo des todo cuando suene el balazo de salida para la edición XXXVI de Maratón de la Ciudad de México.

Para que llegues al 100% a esta competencia internacional te dejamos algunos consejos para antes y después de recorrer los 42.192 kilómetros.

Antes del gran día

Hidrátate bien. El día previo a la competencia no tomes solo agua. Es recomendable que consumas bebidas isotónicas combinadas con agua. Al menos dos litros de esta preparación.

Come bien pero sin excesos. Tres días antes de la carrera debes agregar más carbohidratos de bajo índice glicémico, como pasta, arroz integral, cereales integrales, panes, galletas, frutas.

Y debes disminuir la cantidad de grasa y proteínas que comes, explica el sitio Soy Maratonista. Un día antes debes hacer una carga de carbohidratos, pero esto no significa comer hasta no poder más, sino solo aumentar un poco tu ración normal de estos alimentos.

Evita alimentos nuevos. El día previo a la carrera no pruebes alimentos nuevos, pues no sabes qué reacción pueden tener en tu cuerpo.

El día de la carrera

Desayuno ligero. Trata de levantarte dos horas antes de la carrera para que puedas comer algo e ir al baño antes de salir de casa.

Trata de desayunar al menos una hora antes de la carrera. Puedes comer pan con mermelada o miel, o con queso crema, además de un té. No se recomiendan lácteos porque son más pesados para digerir y pueden causar diarrea.

Ir al baño antes de salir. Evita tomar café ante de la competencia, pues es un diurético. Toma unos dos vasos de agua 15 minutos antes de la carrera para estar hidratado, esto evitará que sientas ganas de orinar antes comenzar.

Procura evacuar antes de salir hacia la carrera, recomienda Soy Maratonista.

Hambre durante la carrera. Después de la primera hora de carrera y en el kilómetro 21 comenzarás a sentir hambre, entonces puedes consumir geles y gomitas energéticas.

De acuerdo a la revista Runners, cada gomita equivale a 30 gramos de carbohidratos, suficiente para date la energía necesaria para el maratón, por lo que debes distribuirlas según tus necesidades.

Después de correr

Lo lograste, cruzaste la meta del Maratón. Ahora debes recompensar a tu cuerpo por el esfuerzo realizado.

Cuando termines come la fruta de tu paquete de recuperación y la bebida que te darán.

A partir de que cruzas la meta tienes dos horas para comer y que tus músculos reciban correctamente los nutrientes. A este tiempo se le llama ventana de recuperación.

Puedes comer hotcakes con tocino, enchiladas, enfrijoladas, o hasta una torta de tamal con carne, que tienen suficientes carbohidratos y las proteínas. También toma al menos dos litros de líquidos las horas posteriores a la carrera.

Si te da más hambre un par de horas después de desayunar, es normal, pues requieres otra carga de carbohidratos. Puedes llegar a sentir más hambre de la habitual hasta dos semanas después de la competencia.