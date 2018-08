Suplicó en TV que le devolvieran a su mujer y sus dos hijas; luego lo detuvieron como sospechoso de matarlas

“Si alguien las tiene y no están seguras, las quiero de vuelta ahora”,

Así se expresó ante las cámaras de un canal de televisión local Christopher Watts, un hombre de 33 años que el martes rogaba por el regreso de su esposa Shannan (34 años) y las dos hijas de la pareja, Bella (4) y Celeste (3).

Las niñas y Shannan, que estaba embarazada de 15 semanas, habían desaparecido el día anterior de la vivienda familiar en Frederick, (Colorado, Estados Unidos).

Sin embargo, en la súplica de Watts había algo que no encajaba.

Sus ojos evitaban mirar por mucho tiempo a la cámara y en su tono no se sentía la desesperación que cabe esperar en un hombre que no sabe dónde está su familia.

Esa entrevista terminó por ser fundamental en el caso.

La desaparición de Shannan y las niñas

Shannan Watts regresó de un viaje de trabajo en la madrugada del domingo al lunes. Su vuelo se retrasó y, según explicó su esposo, no llegó a casa hasta las 2 de la madrugada. Él se levantó a las 5am para ir a trabajar, así que -de acuerdo a su relato- apenas coincidieron.

Horas más tarde, cuando Shannan no acudió a una importante reunión y tampoco contestó el teléfono, una amiga cercana informó de su desaparición.

Tampoco había rastro de las niñas.

Allá donde hubiera ido, Shannan no se había llevado el celular, ni la cartera ni los asientos infantiles para el auto o las medicinas de las niñas.

De inmediato se puso en marcha una investigación policial conjunta entre el Departamento de Policía de Frederick, el Buró de Investigación de Colorado (CBI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los agentes repartieron carteles con fotografías de las tres desaparecidas y analizaron las publicaciones de redes sociales.

Como parte de sus pesquisas, los funcionarios escudriñaron la citada entrevista que Chris Watts concedió al canal local Denver7, afiliado a la cadena ABC.

Arresto

El caso dio un giro completo el miércoles por la noche, cuando Watts quedó bajo arresto en la cárcel del condado de Weld después de un interrogatorio policial.

“El Departamento de Policía de Frederick, en colaboración con el FBI y el CBI, hizo un arresto en conexión con el caso de las personas desaparecidas”, se leía en una publicación en la página de Facebook de la ciudad de Frederick.

“Chris Watts, el esposo de Shannan, está bajo custodia y está a la espera de que se le imputen cargos”.

Según medios locales que citan a dos fuentes sin identificar, Watts confesó haber matado a su esposa y las niñas.

Las autoridades no han confirmado públicamente este dato, pero la familia de Shannan Watts no tiene ninguna duda:

“Es con un profundo dolor, confusión e ira que confirmamos que nuestra hermosa prima Shannan Watts, su bebé no nacido, y sus dos ángeles Bella y Celeste fueron vilmente asesinadas por el esposo Chris Watts que confesó los crímenes”.

“Por favor mantengan a los padres de Shannan y hermano en sus oraciones”, pide la familia.

Watts no ha sido oficialmente acusado todavía, pero en su primera comparecencia ante el tribunal el jueves, el juez Marcelo Kopcow le denegó la libertad bajo fianza.

Se espera que los fiscales imputen cargos formales a Watts el próximo lunes y que el martes haya una nueva audiencia ante el juez.

Los vecinos rindieron homenaje a Shannan Watts y sus hijas delante de la casa de la familia.

El hallazgo de los cuerpos

Los responsables de la investigación están siendo muy cuidadosos con la información que comparten con el público.

El director del CBI, John Camper, dijo el jueves en rueda de prensa: “En este momento hemos sido capaces de recuperar un cuerpo que estamos bastante seguros que es el de Shannan Watts”.

“Tenemos grandes motivos para creer que sabemos dónde están los cuerpos de las niñas y está en marcha el operativo para recuperarlos”.

En este sentido, la prensa local informó que se encontraron los cuerpos de las niñas en tanques de gasolina, pero las autoridades no han hecho una declaración oficial al respecto.

En la investigación del caso están colaborando el Departamento de Policía de Frederick, el Buró de Investigación de Colorado y el FBI.

El cuerpo del que habló Camper fue hallado en las instalaciones de la empresa Anadarko Petroleum.

Watts trabajaba en dicha empresa hasta el mismo miércoles, cuando fue despedido después de su arresto.

La entrevista de Watts

Uno de los aspectos más estremecedores del caso es el hecho de que Watts concediera una entrevista de 7 minutos para hablar sobre la desaparición de su familia.

“Espero que esté en algún lugar seguro ahora y con las niñas”, le dijo a Denver7.

“Si alguien las tiene y no están seguras, las quiero de vuelta ahora”, subrayó.

En la entrevista, Watts admitió que la pareja tuvo una “conversación emocional” la noche previa a la desaparición, pero precisó que no la calificaría como discusión.

Una familia aparentemente feliz

Shannan Watts había compartido múltiples fotos de su esposo e hijas en Facebook.

En una de ellas decía: “Sin estos 3, ¡yo no sería una mamá! ¡No puedo imaginarme la vida sin ellos!”.

También circula un video de la joven en el que, hablando sobre su esposo, Shannan decía: “Lo torturé, lo rechacé, le aparté de mi lado una y otra vez, pero no se alejó. Me conoció en lo peor y me aceptó. Ocho años después, vivimos en Colorado, tenemos dos niñas y es lo mejor que me ha pasado en la vida“.

Los investigadores son incapaces de explicar hasta ahora cómo pudieron cambiar tanto las cosas y qué pasó en el hogar de los Watts el pasado lunes 13 de agosto.