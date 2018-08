Buscan a estudiante de la Autónoma de Juárez; desapareció desde la tarde del martes

Autoridades de Chihuahua informaron sobre la activación de la segunda fase del Protocolo Alba, para tratar de ubicar a Diana Alexandra Soto Juárez, estudiante de 20 años de la universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que está desaparecida desde la tarde del pasado martes 28 de agosto.

“La familia de la ausente presentó el reporte de ausencia ante esta autoridad, luego de que no contestó su teléfono por un largo tiempo y de no saber nada de ella”, indicó la Fiscalía de Chihuahua, en un comunicado.

“De acuerdo a la información que aportaron, la joven salió aproximadamente a las 18:00 horas, del Instituto de Ingeniería y Tecnología, de la universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero”, agregó este miércoles.

Como señas particulares, la joven “tiene una cicatriz entre las cejas además de dos tatuajes; uno en señal de cargando pila a la altura de la cintura, y otro en el lado derecho de su cuerpo con la leyenda ‘The beauty is on simplicity'”.

Los ciudadanos pueden dar información para ayudar a ubicar a la joven marcando “al número de emergencia 911; denuncia anónima 089, o bien al 6293300 extensiones 58131 y 58132”.