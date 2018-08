Son pura simulación: familiares acusan que Peña incumplió con Ley de Desaparición Forzada

Familiares de personas desaparecidas se reunieron hoy en la Glorieta de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada para recordar a las autoridades que no han implementado la Ley sobre el tema y pedir a la sociedad civil su apoyo para lograr que el próximo gobierno trabaje de forma efectiva en esto y sin más simulaciones.

“Exigimos a las autoridades que nos presenten un plan de implementación en el que nuestra participación esté garantizada. Que nos doten de herramientas de búsqueda y que fortalezcan a las instituciones para encontrar a nuestros seres queridos, para acceder a la verdad, la justicia y la no repetición”, exigió Yolanda Moran, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México.

Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que en noviembre de 2017 se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. “Pero la sola ley no resuelve el problema, es una herramienta. El reto es materializar su contenido”.

Para esto se requiere, agregó, la voluntad política de las instancias de gobierno, profesionalizar a todos los actores encargados de su aplicación, recursos suficientes para llevarla a la práctica, investigaciones efectivas que eviten la impunidad, el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité de la Desaparición Forzada de la ONU, establecer comisiones de búsqueda en cada entidad y un análisis de contexto en cada estado, que permita evaluar, relacionar y sistematizar los causas estructurales del problema.

A cuatro meses de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, Moran señaló que habido un incumplimiento en la implementación de esta ley, “estas autoridades se van como entraron, son pura simulación. Exigimos al gobierno saliente que haga un diagnóstico de qué hizo para que la siguiente administración continúe el trabajo. Las familias seguiremos trabajando en fosas clandestinas, en cuestiones legislativas, en lo que haga falta”.

María Herrera, quien tiene cuatro hijos desaparecidos, dijo, en entrevista para Animal Político, que a las madres les duele que las autoridades no sean capaces de darle identidad a los restos encontrados. “Nosotros hemos trabajado mucho para rescatar esos restos, no queremos que dejen tirada toda esa labor, no queremos que nos hagan a un lado. Ya nos hemos reunido con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y le hemos dicho que no necesitan empezar de cero, las familias ya tenemos un camino andado”.

Herrera dice que le gustaría que las autoridades del gobierno entrante las acompañen a buscar, “para que vean cómo lo hacemos. Ya hay un camino de trabajo pero deben darle identidad a esos tesoros que nosotros hemos rescatado. Vimos muy receptiva a Sánchez Cordero, pero vamos a estar presionando, y le pedimos apoyo a la sociedad, para que no nos vayan a fallar”.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que dejó de actualizarse el 30 de abril pasado, documenta que, hasta esa fecha, en México habían 37 mil 435 desaparecidos. de los cuales, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mil 634 personas corresponden a 2018.

Los jóvenes de entre 15 y 19 son quienes más desaparecen, con un total de 5 mil 322 casos. Seguido del grupo de 25 a 29 años con 4 mil 688 casos.