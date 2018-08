NoSinMujeres, la iniciativa por la inclusión… que fue presentada por 17 hombres

Diecisiete hombres en un panel en la Escuela Libre de Derecho presentaron este martes una iniciativa para promover la inclusión de mujeres en eventos académicos de ciencias sociales.



Sí, diecisiete hombres, entre ellos un ministro de la Suprema Corte y el comisionado presidente del INAI, pero ninguna mujer.

La iniciativa @NoSinMujeresMX busca que académicos y profesionales de las Ciencias Sociales asuman el compromiso de no participar como ponente en ningún evento donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. @INAImexico @uescuelalibre @ISBeauvoir @ONUMujeresMX pic.twitter.com/vfmPXtEZaF — ACED AC (@ACEDacMX) August 7, 2018

En redes sociales diferentes usuarios señalaron señalaron la contradicción.

“Así como la ven, este evento se denominó #NoSinMujeresMX … ¿y si hablamos de inclusión, incluyendo?”, publicó Gabriela Cuevas, próxima diputada de Morena.

Ante ese tipo de críticas, desde la cuenta oficial de la iniciativa #NoSinMujeres se difundió un video, en el que Angélica Bucio, una politóloga que celebró la realización del evento, explicó que el hecho de que fueran hombres quienes hablaran sobre la inclusión de las mujeres en espacios académicos de ciencias sociales no fue un error.

“No es un error, no es una equivocación, no es extraño. El compromiso que firmaron, como tal, dice ‘yo me comprometo a bajarme de un panel si no hay mujeres’. Por lo tanto, las mujeres no podemos ser firmantes”, señaló.

Entre los firmantes de la iniciativa estuvieron Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Intergral a Niñas, Niños y Adolescentes, y Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

También José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y Enrique Andrade, consejero del INE.

También estuvieron presentes académicos de distintas ramas de las ciencias sociales, como Clicerio Coello y José Mario de la Garza.

Hoy 20 "profesionales por la presencia de mujeres en las Ciencias Sociales" hemos dado inicio en México a @NoSinMujeresMX Para promover una participación equitativa en actos académicos y profesionales pic.twitter.com/LvjfZoFj9T — Clicerio Coello (@ClicerioCoello) August 7, 2018

El compromiso de los firmantes de #NoSinMujeres es que si son invitados a un evento profesional o académico (conferencia, congreso, jornada, mesa redonda o similar), y no hay al menos una mujer que participe como experta, se propondrá en primer lugar una terna “de colegas que puedan ser invitadas a dicho espacio”.

De acuerdo con el documento, “en caso de que la organización no acepte la inclusión de ninguna mujer”, los firmantes se comprometen a no participar en el evento.

De acuerdo con Alejandro Cubí, vocero de la iniciativa, “la idea que se busca con #NoSinMujeresMX es visibilizar a las mujeres en el ámbito de las ciencias sociales, tanto profesional como académico. ¿Qué es lo que pretendemos? Que las mujeres compartan los mismos espacios públicos de visibilización que tenemos los hombres”.

Cubí explicó a Animal Político que la presentación de #NoSinMujeresMX fue realizada por hombres, porque “quienes tenemos que comprometernos a visibilizar y buscar la equidad somos quienes nos encontramos en una situación de privilegio, entonces, quienes tenemos que bajarnos de los paneles a los que nos invitan somos los hombres. No puede bajarse una mujer de un panel en el que no está invitada”.

#NoSinMujeres, de inicio fue concebida por hombres; sin embargo, las mujeres pueden firmar para mostrar su apoyo a ella.

En España, donde hace cuatro meses fue presentada la iniciativa, hasta ahora, más de 600 académicos se han sumado a ella.

Si quieres conocer más sobre #NoSinMujeres, visita su página web.