Respect el éxito de Aretha Franklin que se convirtió en un manifiesto feminista y político

“R – E – S – P – E – C – T!” Más que una simple versión de la canción de Otis Redding, la enérgica versión de “Respect” grabada en 1967 por Aretha Franklin transformó a este título en un himno feminista y político, y consagró a su intérprete como la nueva reina del Soul, con apenas 25 años.

La revista Rolling Stone coronó a este éxito internacional como la quinta mejor canción “de todos los tiempos” en una lista de éxitos publicada en 2004 en la que Aretha Franklin aparecía detrás de Bob Dylan, los Rolling Stones, John Lennon y Marvin Gaye.

“Respect” fue escrita y grabada por Otis Redding en 1965, pero fue la versión de Aretha Franklin, con su refrán contagioso, que la hizo pasar a la posteridad.

En la versión de Redding, un hombre exige el respeto de su esposa, un respeto que estima le debe ya que es él quien provee para su familia. Pero Franklin, en su versión grabada en el día de San Valentín de 1967 en Nueva York, elimina ese esquema tradicional, colocando las palabras en la boca de una mujer fuerte y dinámica.

‘Una nueva alma’

La cantante originaria de Detroit conservó los versos pero añadió un coro dinámico, a manos de sus hermanas Erma y Carolyn, y algunas expresiones, como ese “Sock it to me” algo provocador, que puede traducirse como “Muéstrame de qué eres capaz”.

Y puso énfasis en ese “R-E-S-P-E-C-T”, que no parece pedir sino exigir.

“Para Otis el respeto tenía una connotación tradicional”, señaló el productor de Aretha Franklin, Jerry Wexler, en su autobiografía, citado por la revista Rolling Stone. “El fervor en la voz de Aretha exigía ese respeto”.

“No solo cambió algunas palabras o el punto de vista, también le dio nueva alma”, dijo a la AFP la musicóloga estadounidense Victoria Malawey, profesora en el Macalester College de Minneapolis-Saint Paul.

Aretha Franklin cambió la canción “de forma tan radical que hasta diría que la reescribió”, añadió esta especialista de la música pop.

El título salió en su álbum “I Never Loved A Man The Way I Loved You”, el primero con Atlantic Records, y se convirtió en un himno feminista. Pero dio también una voz — !Y qué voz! — a los negros en la lucha por sus derechos en la década de los 60 en Estados Unidos.

En el momento indicado

“Respect” atravesó los años y fue retomada por varios movimientos de reivindicación, apuntó Victoria Malawey. “Es algo que va más allá del texto o de la melodía, que nos transporta realmente, que dio su poder a la canción e hizo que durara tanto tiempo”.

“Era lo que se necesitaba en ese momento”, resumió en 2016 la propia Aretha Franklin, citada por la revista francesa Elle, sobre esta canción que a su salida estuvo durante dos semanas entre las mejores ventas.

Con este gran éxito se llevó los dos primeros de sus 18 Grammy Awards. Y aunque ya es una artista con recorrido, “Respect” la convirtió en la nueva reina del Soul y del R’n’B. Marcó también el inicio de su carrera internacional.

Este clásico de la música estadounidense ha aparecido en unas treinta películas, como “Platoon”, “Blues Brothers” o “Forrest Gump”. Varios artistas, incluido Stevie Wonder, hicieron sus propias versiones.

Al mal tiempo, Otis Redding hizo buena cara. Una “buena amiga” “se la llevó lejos”, dijo con una sonrisa sobre esta canción en el escenario en un Festival de Monterrey. Unos meses después, en diciembre de 1967, murió en un accidente de avión.