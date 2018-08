Scarlett Johansson es la actriz mejor pagada del mundo, ¿sus ingresos se comparan con el actor de más ganancias?

Ayudar a salvar el mundo con sus colegas de “Avengers: Infinity War” le ha ayudado a Scarlett Johansson a convertirse en la actriz mejor pagada del mundo, según la revista Forbes.

Johansson, que interpreta el papel de Araña Negra en la serie de películas los Vengadores, ganó US$40,5 millones en el último año, de acuerdo a los cálculos de la revista.

Es una cifra bastante jugosa para nosotros los mortales pero, ¿se compara con lo que ganó el actor mejor pagado este año? (Más abajo revelaremos quién es).

Siguiendo con las mujeres, Angelina Jolie se colocó en un distante segundo puesto con US$28 millones, gracias a su rol de Maléfica, y Jennifer Aniston fue tercera con US$19,5 millones.

El triple

Pero, ¿cómo se comparan los ingresos de Scarlett Johansson con quien fue declarado el actor mejor pagado?

La revista Forbes ya había publicado su cálculo para los hombres hace más de un mes y el primero en la lista fue Dwayne “La Roca” Johnson.

Sus ingresos entre junio de 2017 y junio de 2018 fueron de US$124 millones.

No sólo es una suma exorbitante con la que desplazó a Mark Wahlberg del primer puesto, sino que ¡triplica lo ganado por Johansson!

Los ingresos de “La Roca” tampoco están muy lejos de la suma total de las 10 mujeres mejor pagadas, que es de US$186 millones.

Las lista Forbes de las actrices mejor pagadas en 2018

Scarlett Johansson – $40,5 millones Angelina Jolie – $28 millones Jennifer Aniston – $19,5 millones Jennifer Lawrence – $18 millones Reese Witherspoon – $16,5 millones Mila Kunis – $16 millones Julia Roberts – $13 millones Cate Blanchett – $12,5 millones Melissa McCarthy – $12 millones Gal Gadot – $10 millones

La brecha

Los ingresos de Johnson son los más altos jamás registrados para un actor en los 20 años que lleva la revista Forbes siguiendo el salario de las celebridades, y casi doblan los US$65 que ganó en 2017.

La cuantiosa suma de dinero viene de el salario directo que cobra por película, el porcentaje que recibe de la taquilla y lo que la revista llama “una inteligente estrategia en las redes sociales”.

Getty Images Dwayne “La Roca” Johnson sigue una inteligente estrategia en las redes sociales”, según Forbes.

“La Roca” Johnson tiene 108 millones de seguidores en Instagram, donde lanza sus propios videos “inspiradores” que graba directamente en su teléfono.

En Twitter y Facebook tiene otras decenas de millones de seguidores, y en todos estos medios acompaña sus mensajes con los tráilers de sus películas. Cada “me gusta” le representa dinero.

Scarlett Johansson, por su parte, cuadruplicó sus ingresos gracias al éxito de la serie de los Vengadores, cuyo presupuesto ahora reserva una porción para el salario de sus intérpretes.

