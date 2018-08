Por qué la victoria de un senador de MC está en peligro por usar las playeras de Tigres y la Selección

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE que en un plazo de cinco días modifique dictamen de gasto realizado en campaña del senador electo Samuel García, pues confirmó que este no incluyó el uso de las marcas que aparecieron en las playeras deportivas con las que hizo propaganda.

A través de un comunicado, el TEPJF informó que el triunfo del senador electo por Movimiento Ciudadano fue impugnado ante el organismo por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, los cuales argumentaron irregularidades en la recepción de la votación y el rebase de gastos de campaña, lo que a su juicio “debería llevar a la nulidad de la elección”.

De acuerdo con los partidos que presentaron la demanda, el uso ilegal de las marcas consistió, entre otros elementos, “en haber realizado modificaciones a las playeras deportivas del equipo de fútbol soccer “Tigres” y de la Selección Mexicana, agregando el eslogan de la campaña, así como con el nombre y cargo del candidato”.

Los partidos también reportaron el aprovechamiento de otras marcas como “Star Wars”, “The Home Depot”, “Tecate”, “AFIRME”, “Telcel”, “Coca-Cola” y “Adidas”, que aparecen en la playera original del equipo.

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF determinó que el candidato al Senado aprovechó “indebidamente las marcas comerciales y diversos bienes regulados por derecho de autor y propiedad intelectual, al vincularlos con la propaganda electoral de sus candidaturas y generar la percepción de afinidad o autoidentificación de los titulares o propietarios con sus ideas, propuestas o actos”.

Por su parte, el senador electo señaló que lo acusan de lucrar “con las marcas que ya vienen en esas playeras, y que todo mundo sabe vienen de fábrica ahí” (sic).

En el caso de la playera de la Selección Mexicana, explicó, “no cobré, no pagué, yo solo me puse mi playera de la Sele porque había mundial, y como muchos mexicanos me puse la verde” (sic).

Sobre la del Tigres, dijo que él se la ha puesto “toda la vida, otros candidatos también se pusieron la playera de su equipo favorito”.



Samuel García expresó que “sería una verdadera pena, un ridículo que por usar mis playeras me quieran tumbar el triunfo rumbo al Senado, sería absurdo y lamentable que por usar mis playeras quieran darle el gane en un momento dado a candidatos que no ganaron y que Nuevo León no los quiso”.

El senador electo anunció que en las próximas horas dará a conocer las acciones que emprenderá contra la determinación tomada por el Tribunal Electoral.