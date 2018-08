Complicidad entre el narco y Fiscalía impide esclarecer asesinato de Nana Pelucas: viudo

Samuel Muñuzuri, viudo de la youtuber Leslie Ann Pamela Montenegro de Real, mejor conocida como “Nana Pelucas”, quien fue asesinada el pasado 5 de febrero acusa irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía General Estatal (FGE) de Guerrero, y asegura que el sujeto detenido este domingo como presunto implicado no es el homicida de su esposa.

Leslie Ann fue atacada por un grupo de hombres armados en el fraccionamiento Costa Azul, dentro de un restaurante que era de su propiedad. Desde aquel día la Fiscalía General de Guerrero detalló que los responsables eran miembros de un grupo delictivo liderado por un sujeto identificado como Javi Daniel Cervantes Magno, alias “El Barbas”, quien perteneció al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

En su momento adelantaron que su asesinato habría sido motivado por unas publicaciones de hechas por Leslie en su portal “donde manejó información privilegiada de los grupos delictivos”, lo cual “provocó el malestar” de los líderes de éstos.

Las investigaciones siguieron su curso y el pasado domingo la FGE de Guerrero anunció la detención de “El Rusito” y lo señaló como presunto implicado en el asesinato de “Nana Pelucas”.

Las autoridades detallaron que el sujeto fue aprehendido a las 7 de la noche del domingo en el hotel Enrique´s, que se ubica sobre la avenida Costera Miguel Alemán. En el operativo una personas más fue detenida pero no se dieron mayores detalles.

Este martes, Samuel Muñuzuri, aseguró que ninguna de las dos personas detenidas son responsables del asesinato de su esposa.

En entrevista para Radio Fórmula, Muñuzuri dijo que acudió a la Fiscalía para identificar a los presuntos responsables, toda vez que él presenció el ataque, pero ellos no son quienes dispararon contra Leslie.

No es la primera vez que el viudo de la youtuber cuestiona las acciones de las autoridades. El viernes pasado a través de una publicación en Facebook responsabilizó al fiscal Jorge Zuriel De Los Santos Barrila “de lo que me pudiera suceder, toda vez que me hace pensar que efectivamente él es parte de la nomina de algún grupo delictivo”.

En la publicación Samuel cuenta que el teléfono de Pamela estuvo “desaparecido” un par de meses, a pesar de estar dentro de las evidencias que presentaron en la carpeta de investigación.

“Un día apareció el teléfono sin que se supiera quien lo tenía y mucho menos se sancionará el hecho, ahora entiendo porque 5 días después de que realizo los retratos hablados de los asesinos, me vuelven a vincular en una narco manta, porque desde la propia Fiscalia es de donde se “filtra” la información de las actuaciones que los ciudadanos hacemos, exponiendo sin escrúpulos nuestra integridad”, plantea.

Igualmente acusa que De Los Santos Barrila tiene vínculos y Jesus Vega Galeana y Miguel Vega García quienes son familiares directos de José Ángel Palacios Galeana, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco.

“Está demostrando que facilita la liberación o traslado de sus lugartenientes para que desde los penales en otros municipios del estado sea más sencilla su liberación. Así como también brinda protección a sus lacras para que puedan cobrar libremente las cuotas siendo escoltados por vehículos oficiales al mismo tiempo que finca delitos a personas inocentes para poder presentar trabajo”, asegura.

Ante esto, la FGE de Guerrero emitió un comunicado donde rechaza “rotundamente” los señalamientos de Muñuzuri.

“Como ciudadano, el titular de la dependencia exhorta y exige al señor Muñuzuri que presente la denuncia y todas las pruebas ante la PGR y explique el origen de su caso”, se lee en el texto.

Resaltan que el viudo de la bloguera ha sido atendido en diversas ocasiones por el fiscal para dar los avances de la investigación.

En tanto el asesinato de Leslie continúa sin esclarecerse.

“Nana Pelucas” tenía 36 años de edad al momento de su homicidio. Se describía como “un personaje satírico e irreverente, que sobresalta los buenos y malos actos de los actores políticos de una manera chusca, sarcástica y bonita”.

En su canal de Youtube así como en sus redes sociales En sus redes criticaba el trabajo de los regidores y funcionarios de Acapulco. Aunque publicaba mensajes de apoyo para políticos locales del PRD, también les recriminaba si consideraba que no estaban haciendo su trabajo.

Con información de Quadratín Guerrero.