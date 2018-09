Ofrecieron despensas, dinero y tabletas para promover el voto por el PRD en Coyoacán

La delegación Coyoacán entregó víveres, tabletas y tinacos, y condicionó la continuidad de programas sociales para pintar de azul y amarillo esta demarcación, y garantizar los votos necesarios para ganar la alcaldía en la elección de julio pasado.

Testimonios recabados por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), además de la información disponible de al menos cuatro programas sociales que operaron en la delegación durante el periodo electoral, —pese a la instrucción del Instituto Electoral de la Ciudad de México de suspenderlos—, dan cuenta de lo anterior.

“Pues sí, yo estuve metida en el PRD y nos ofrecieron toda la ayuda, nos dieron despensas, a mis papás que son ya unas personas adultas, y a mí me dieron dos veces cantidades de 4 mil pesos, y por medio de eso pues lo que nos pidieron fue el voto”.

—¿Cómo se lo pidieron?—, preguntó la reportera.

“En el retorno donde vivo, ahí en el Centro está una señorita. Yo fui y le dije que qué tenía que hacer para la ayuda, y ella me dijo que sí, que nada más le diera mi credencial de elector”, dijo Antonia Isolda Jiménez, habitante de la colonia Emiliano Zapata y locataria del mercado Avante, ubicada en la colonia del mismo nombre.

A cambio de obtener este tipo de ayudas, los habitantes de la exdelegación eran invitados y en su mayoría condicionados a votar por Manuel Negrete, el candidato del PRD, partido que actualmente gobierna en Coyoacán.

“Sí nos vinieron a buscar. Nos dijeron que si votábamos por cierto partido nos iban a dar una despensa, y ya ve que uno por cualquier cosita dice que sí. Entonces fuimos a recogerla. Fue una despensa que traía un kilo de frijol, un kilo de arroz, un aceite, una sopa, un sobrecito de chocolate y una bolsa de avena”, dijo Beatriz Méndez, vecina del Pueblo de los Reyes.

“También nos dieron una vajilla y me prometieron una tarjeta en la que me iban a dar 4 mil pesos, pero teníamos que ir a unas juntas y a unos mítines… por el interés yo fui, pero no me dieron nada”, agregó.

Vecinos de Coyoacán dijeron que también recibieron un documento con un folio con el que presuntos integrantes de la delegación los censaron para recibir otros beneficios.

“Nos pidieron el IFE y un comprobante de domicilio. En mayo vinieron por los papeles y luego vinieron a dejar un papel, para que cuando vinieran a dejar el tinaco lo identificaran con ese número, pero nunca pasaron a dejarlo. Esto es por parte de la delegación”, dijo Virginia Miranda Mondragón, vecina de la calle de Santo Tomás en la colonia Santa Úrsula Coapa.

Durante la campaña electoral, Democracia sin Pobreza documentó y denunció la posible compra de votos en Coyoacán por presuntos integrantes del PRD. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral determinó este viernes que en Coyoacán se entregaron recursos públicos para beneficiar al candidato de la coalición Por México al Frente, Manuel Negrete, y anuló la elección, aunque el PRD ya impugnó la decisión.

La operación de programas sociales por parte de las autoridades delegaciones de Coyoacán, gobernada por el PRD, ocurrió a pesar de los señalamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que, durante la primera semana de junio, inició un proceso sancionador contra varios funcionarios de esa demarcación por incumplir con la suspensión de algunos de esos programas, en vista de que pudieran incidir en la intención del voto de sus habitantes.

Leer: Instituto Electoral ordena suspender la entrega de apoyos y tabletas en Coyoacán por presunto uso electoral

Por ejemplo, los programas sociales Tarjetas “A tu Lado” y el de tabletas electrónicas fueron suspendidos hasta el 2 de julio del 2018, es decir, un día después de la elección.

En un recorrido realizado por Animal Político y MCCI en veinte colonias de la delegación Coyoacán en las que la coalición del PAN y el PRD ganaron los comicios, se recabaron testimonios de que la entrega de víveres y prebendas ocurría cerca de los Centros de Desarrollo Comunitario de la delegación, en donde las calles suelen estar pintadas de amarillo.

Está el caso de la sección 591 —que abarca las Unidades Habitacionales Culhuacán sección 6, la Unidad Habitacional CTM VI Culhuacán y la colonia Presidentes Ejidales—, que era parte del padrón de beneficiarios del Programa “Tu Unidad Sin Goteras” y acumuló cuatro denuncias ciudadanas de compra y coacción al voto reportadas en la plataforma Democracia sin Pobreza y de Vecinos Unidos de Coyoacán, organizaciones ciudadanas que se dedicaron a documentar irregularidades en las pasadas elecciones.

Otra de las colonias en las que hubo este tipo de denuncias ciudadanas de compra del voto con programas sociales fue Villa Panamericana, según dijeron habitantes de la zona.

“Para todo te pedían la credencial de elector… nos decían les vamos a dar una tableta (electrónica), así que yo les di mi credencial”, contó Sergio Arturo Rivera, habitante de la colonia Villa Panamericana.

Una maquinaria millonaria

“Tu Unidad sin Goteras”, “A tu Lado”, “Entrega de Tabletas Electrónicas” y “Entrega de Juguetes a niños y a niñas”, son los cuatro programas sociales que siguieron operando en Coyoacán durante el proceso electoral pese a la orden del IECM.

Originalmente, los programas tenían un presupuesto para este año de 360 millones 493 mil 40 pesos, pero poco antes del proceso electoral se aplicó un aumento de 70% hasta sumar 609 millones 988 mil 560 pesos.

Leer: Delegación Coyoacán duplica gasto en programas sociales y aumenta beneficiarios en pleno proceso electoral

Los cuatro programas sociales se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y formaron parte de los documentos que la Delegación Coyoacán entregó al IECM como parte de las Medidas de Neutralidad que el organismo estableció meses antes de que arrancaran las campañas electorales en la ciudad. Sin embargo, omitieron hablar del incremento presupuestal previo al arranque de la elección.

“En diciembre nosotros emitimos unos lineamientos de neutralidad, con estos lineamientos lo que pretendimos fue generar condiciones de equidad en la contienda y en estas condiciones de equidad, lo que buscamos es que ni recursos públicos estén en las campañas, ni cargadas, ni cargadas gubernamentales puedan apoyar una gubernatura en particular”, dijo Mauricio Huesca, consejero electoral de la CDMX.

Como parte de estas medidas de neutralidad, las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como su gobierno central, debían de reportar ante el IECM los programas sociales que estarían vigentes durante las campañas electorales y el día de la elección. Para evitar el mal uso de éstos, el instituto los haría públicos en el portal Ciudadanos Uni2.

“De tal manera que se pudieran evitar sorpresas de que surgen programas sociales”, explicó el consejero integrante de la comisión de Asociaciones Políticas y fiscalización del órgano electoral.

En la delegación Coyoacán, los programas sociales no sólo sufrieron cambios en lo presupuestal, sino también en la parte operativa. “Tu Unidad sin Goteras”, por ejemplo, que surgió en 2016 para impermeabilizar los techos de solo 25 unidades habitacionales de la Delegación, se modificó previo a la elección para permitir también la impermeabilización en “casas y edificios” de 30 unidades habitacionales y 153 colonias y pueblos originarios” de la demarcación.

Además, se incluyó ofrecer servicios de pintura, poda, colocación de iluminación, cámaras de seguridad, drenaje, limpieza y desazolve. Esto sin dar aviso a la autoridad electoral.

La defensa del voto

Vecinos Unidos de Coyoacán fue una organización de ciudadanos que creó la Red de Defensa del Voto para registrar intentos de compra y coacción al voto durante la jornada electoral.

“Vimos desde lo que es vajillas, desde lo que es despensas, cosas muy básicas y elementales que vienen de programas sociales que se le dan a ciertas personas. Pero lo que más nos preocupaba era la cuestión de las pipas de agua. Una cuestión que venimos trabajando desde hace bastante tiempo porque vemos de forma arbitraria que la delegación utiliza el recurso hídrico para ganar votos”, dijo Natalia Lara Trejo, integrante de Vecinos Unidos de Coyoacán.

En entrevista, Natalia Lara denunció que su organización ha observado cómo el PRD construyó en la delegación una red para el uso electoral de programas sociales.

“Desde 2017 veíamos que ya se estaban formando otra vez estos grupos clientelares. Trabajando casi casa por casa, viendo de qué manera podían cooptar a la gente. Generalmente, las personas sin trabajo, sin tantos recursos económicos y sobre todo las amas de casa que generalmente se quedan y buscan una forma de salir de sus casas a través de la dádiva de programas sociales son las que primero llegan a estas redes clientelares”.

La Unión de Vecinos de Coyoacán denunció diversas irregularidades en la demarcación, como el traslado de casillas del sitio designado por las autoridades a domicilios particulares. Lo hicieron con la sección 452 correspondiente a la colonia Pedregal de Santa Úrsula III, en donde Por la Ciudad de México al Frente ganó por 720 votos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México recibió 29 denuncias de hechos ocurridos en Coyoacán durante las campañas electorales y el día de la elección. “Las conductas más recurrentes fueron emisión de publicidad falsa y condicionar el voto por alguna contraprestación”, de acuerdo con Comunicación Social de esa instancia de gobierno.

De estas demandas, 17 fueron hechas por ciudadanos y 10 más por miembros de Morena y la coalición que encabezó.

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), hasta el mes de mayo del 2018, el 61% de las denuncias presentadas durante todo el proceso electoral de la CDMX eran por alteraciones del registro nacional de electores, es decir, credenciales para votar con datos falsos. El 39% restante por uso de recursos para la compra del voto.

En el caso de Coyoacán, organizaciones como Democracia sin Pobreza y Vecinos Unidos de Coyoacán documentaron 65 denuncias por la compra y coacción del voto donde los principales responsables eran personas vinculadas al PRD, el PAN o a las actuales autoridades delegaciones emanadas de ese mismo partido.