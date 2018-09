Juez sentencia a Javier Duarte a nueve años de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte fue sentenciado por un juez a nueve años de prisión, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; el exgobernador se declaró culpable durante una audiencia, a cambio de obtener una reducción de la sentencia que se dictará en su contra.

La sentencia comenzó a correr desde el 15 de abril de 2017, cuando el expriista fue detenido en Guatemala. Además, el juez decretó que se le decomisen 40 bienes inmuebles, entre parcelas ejidales, departamentos, casas y terrenos de sus prestanombres, localizados en Cancún, Quintana Roo; la Ciudad de México; Valle de Bravo, Estado de México, así como en Boca del Río, en Veracruz.

La sanción también incluye una multa de 58 mil 890 pesos y una amonestación verbal para que no reincida en este tipo de delitos. El juez decidió no fijar una reparación del daño, pues los delitos que se le imputan son de carácter formal y no generan alteración material.

“Por un principio de lealtad e institucionalidad que rige mi conducta sí la admito (su culpabilidad)”, respondió Duarte al juez cuando le cuestionó si aceptaba la responsabilidad por ambos delitos.

Esto fue posible luego de que el exgobernador negoció con la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 17 de septiembre un proceso abreviado, el cual consiste en una salida para acortar el proceso y evitar el juicio oral, lo cual fue aceptado por la dependencia, quien solicitó los nueve años de prisión en su contra (una pena que no podrá cumplirse en libertad), así como el decomiso definitivo de sus propiedades.

En una audiencia que inició desde las 16:15 horas de este miércoles, la Procuraduría detalló una acusación completa al juez con testimonios de excolaboradores de Duarte, como Arturo Bermúdez Zurita y Xóchitl Tress, quienes describieron la forma en que Duarte encabezó la red por la cual se desviaron los recursos públicos en el estado mediante empresas fantasma. En total, la PGR presentó 47 datos de prueba ante el juez.

Duarte aún tiene dos procesos más abiertos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en su contra y por los cuales se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.