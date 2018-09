El controvertido video viral en que Lindsay Lohan intenta separar a dos niños de sus padres

Mientras hablaba en inglés, ruso y árabe, la actriz Lindsay Lohan siguió por varios metros a una familia en las primeras horas de la mañana de este sábado.

Con su teléfono, transmitía en vivo por su cuenta de Instagram, que cuenta con 6.8 millones de seguidores, las imágenes de la familia huyendo de ella.

Minutos antes, la actriz transmitió imágenes desde una discoteca. También se ve que se baja de un automóvil y se acerca a dos adultos con dos niños sentados en una acera bajo una cobija. Ella los identifica como “refugiados sirios” y dice estar “realmente preocupada”.

Luego, la actriz ofrece llevar a los dos niños a un hotel para ver una película y sugiere que no deberían estar “en el piso”.

Sin embargo, cuando la familia se niega, la actriz se vuelve cada vez más hostil.

“Deberías ser una mujer trabajadora y hacer lo posible por tus hijos, para que tengan una vida mejor”, le dice a la madre.

Lindsay Lohan has lost it… wtf??? pic.twitter.com/c9HSmOZNRw

— Say My Name (@Redeezus) September 29, 2018