Morena acusa que autoridades de Sinaloa no alertaron a tiempo a la gente sobre el peligro por lluvias

Graciela Domínguez, quien será coordinadora de los diputados de Morena en la próxima Legislatura de Sinaloa, acusó que las autoridades estatales fallaron en prevenir a la gente sobre las intensas lluvias que azotarían a la entidad.

“La autoridad, a través de Protección Civil, no hizo una alerta a la ciudadanía para prevenir, y que la ciudadanía tratara de protegerse ante la inminente tormenta que se avecinaba”, dijo Domínguez, de acuerdo con el portal Noroeste.

Ella consideró “inadmisible” que la Secretaría de Educación estatal, y en general el gobierno de Sinaloa, no suspendieran las clases si se tenía información sobre los peligros que podía generan la lluvia.

Debido a ello, acusó, alumnos, padres de familia y profesores fueron puestos en riesgo.

“La SEPyC debió haber estado vigilante ante esta alerta”, dijo quien será coordinadora de Morena a partir del 1 de octubre, cuando inicie la 63 Legislatura.

“Es inadmisible que no haya un Atlas de Riesgo, que no haya una evaluación después de lo que se vivió con el huracán Manuel, quedó al descubierto que hay un problema en la planeación urbana en esta ciudad de Culiacán”, agregó Domínguez.

El medio Noroeste, en otro reporte, citó a una especialista que también acusó que las autoridades no alertaron a tiempo a la población de Sinaloa.

“Cualquier Sistema de Protección Civil se puede calificar si funciona o no a la emergencia que se presentó, pero no para atenderla, sino para prevenirla, para reducir los riesgos. Si un Sistema de Protección Civil no está reduciendo riesgos, no está funcionando”, dijo Gloria Vázquez Rangel, asesora en temas de protección civil.

“Un sector muy vulnerable son los niños y debieron haber avisado a las escuelas, debieron haber suspendido clases.

Es muy común últimamente que en Baja California, en lo que toca del (Océano) Pacífico, y de Guerrero, donde pegan demasiado fuerte los huracanes y las ondas tropicales, ya que se suspendan clases. Te digo que el sistema no está funcionando. Debieron alertar muy bien a la Secretaría de Educación, al sistema de aguas de allá o Conagua, debieron alertarla. Incluso, el Sistema de Protección Civil debe estar alerta, sobre todo en esta temporada, pues está complicada”, agregó.

Por las intensas lluvias e inundaciones, se han reportado al menos tres muertes en Sinaloa, y cientos de personas fueron evacuadas.