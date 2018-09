Tras críticas a Morena por licencia a Velasco, Batres dice: hay que escuchar y atender los reclamos

Luego de las críticas a Morena por respaldar la licencia a Manuel Velasco, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, dijo que esos reclamos deben ser escuchados y atendidos.

“Es muy importante escuchar a la sociedad y corregir lo que se tenga que corregir; mejorar lo que se tenga que mejorar; tanto en las formas como en los contenidos”, expresó el senador de Morena en entrevista.

“Desde mi punto de vista, creo que no debe haber ningún problema en admitir las observaciones críticas para mejorar mi trabajo. Yo siempre voy a estar abierto a escuchar a la sociedad, a escuchar sus planteamientos y a corregir lo que tengamos que corregir”, agregó.

Batres explicó por qué al principio se negó la licencia a Velasco, y en una segunda votación sí se aprobó que dejara su escaño, para que pudiera volver al gobierno de Chiapas.

Dijo que, en la primera votación del martes, “había muchos senadores que estaban en la conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política. Entonces, no se puso atención al punto.

Es más, el propio proponente no estaba, el solicitante no estaba. Entonces, creo que habrá que considerar que no se pudo discutir bien en la primera ocasión. No obstante, el Pleno tomó una resolución en ese momento”.

El presidente de la Mesa Directiva dijo que, desde su punto de vista, era mejor que la nueva votación se realizara en la próxima sesión del Senado, y no el mismo martes.

“Fue el Pleno el que decidió que dicho punto se discutiera nuevamente”, dijo. En la segunda votación, Batres votó a favor de la licencia para Velasco.

Desde la perspectiva del legislador, al Senado no le correspondía manifestarse sobre la constitucionalidad de las acciones del gobierno de Chiapas, con sus reformas para permitir que Velasco regresara a la administración estatal.

Sin embargo, dijo, al antecedente de lo ocurrido en Chiapas formó parte de un “coctel” de situaciones que derivaron en criticas hacia el Senado y Morena.

“Por otra parte, el hecho de que muchos senadores no hayan votado en la primera votación, evidenció que no había suficiente información de sus bancadas sobre los temas”, expresó.

Luego de la votación sobre Velasco, se informó que el Partido Verde, del que forma parte, le cedió 5 diputados a Morena, para ser mayoría en la Cámara Baja. Morena negó que se haya dado un intercambio o negociación.