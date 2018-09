Yunes niega violaciones por no incluir a familiares de desaparecidos en búsquedas; Colectivo dice que los revictimizan

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que no hay ninguna violación ni falta de transparencia en el reciente hallazgo de una fosa con 174 cráneos, en particular, por no avisarle a los colectivos de familiares de desaparecidos antes de que se realicen las búsquedas.

“Lo que hay que hacer es un reconocimiento al Fiscal y a su equipo (…) El Fiscal no tiene por qué avisarle a ningún colectivo antes de que se haga el hallazgo”, dijo.

Entrevistado en XEU Noticias, el gobernador aseguró que una persona, aunque forme parte de un colectivo, no puede participar en una excavación porque es un tema jurídico, donde solo participan las personas autorizadas.

Si las personas no autorizadas participan se pueden manipular los restos y las pruebas pierden valor probatorio, sostuvo.

“Se avisa a los colectivos cuando termina el proceso, cuando ya están los restos en un lugar determinado y se pone a la vista lo que se haya encontrado, ropa, credenciales, objetos que pudieran dar indicios de que correspondan a algún familiar”.

Leer: Identifican en dos años apenas 9% de los 339 cuerpos hallados en fosas en Veracruz

Respecto a las declaraciones de que el hallazgo haya sido en Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Yunes Linares dijo que es una mentira.

“Es una mentira total de la señora que lo dijo, que el hallazgo sea en Arbolillo, es una mentira total, forma parte de todo ese discurso de mentiras que esta señora constantemente trae, que constantemente da a conocer para sentirse importante”, dijo sobre Lucy Díaz, directora del Colectivo Solecito.

Aseguró que el hallazgo se realizó en un lugar diferente que se dará a conocer en otro momento y entonces se les permitirá ingresar a los integrantes de Colectivos que quieran asistir.

En una carta, Lucy Díaz, directora de Solecito, contestó a Yunes Linares a quien reclamó no tener pruebas ni argumentos para llamarla mentirosa.

“Quiero por este medio darle un repaso de mi discurso, un discurso que nace de la necesidad imperativa, dolorosa de encontrar a nuestros hijos, cosa que parece no comprender, quizás por la diferencia abismal entre sus necesidades familiares y las nuestras. Usted quiere hijos gobernadores, nosotras nos conformamos con saber de los nuestros”.

Te puede interesar: Familiares de desaparecidos acusan que Yunes no les permite buscar más fosas en Colinas de Santa Fe

Díaz habló de las carencias y errores del actual gobierno en materia de desapariciones, en donde la fiscalía tiene los casos abandonados.

“El fiscal nos repudia, nos revictimiza, nos bloquea en redes, no tiene interlocución con nosotras. Ya lo demostramos, usted trate de demostrar lo contrario”.

“En el tema de los desaparecidos usted ofreció trabajar e implementar acciones múltiples que nos ayudarían a superar las deficiencias y obstáculos cuando se acercó a nosotras durante su campaña (tenemos las minutas de las reuniones), por ejemplo, construir panteones ministeriales, ampliar la capacidad de servicios periciales, incrementar presupuestos para investigación, búsqueda e identificación, entre otras cosas. Jamás cumplió nada”, señaló Díaz.

En la misiva, el Colectivo Solecito recriminó que continúan las desapariciones en Veracruz, en donde el gobierno se niega a dar las cifras de las desapariciones.