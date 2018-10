1968: El Ejército, en alerta especial; militares ocupan departamentos en Tlatelolco

Nota del editor: Desde el 23 de julio, Animal Político presenta materiales periodísticos para conocer los hechos, nombres y momentos clave del movimiento estudiantil del 68 que se vivió en México.

La cronología se publica en tiempo real, a fin de transmitir la intensidad con que se vivieron esos días y se tenga, así, una mejor comprensión de cómo surgió y fue frenado a un precio muy alto el movimiento político social más importante del siglo XX.

Queda mucho por saber y entender: 50 años después aún no sabemos por qué una riña estudiantil –como muchas que hubo previamente– detonó la brutal represión del gobierno.

Lo que es cierto es que el 68 fue, es mucho más que la masacre del 2 de octubre. Hubo un contexto que lo explica. Y eso es lo que les presentamos aquí.

Ciudad de México, 2 de octubre de 1968.- Agrupamientos de tropa regular y unidades militares especiales realizaron esta mañana inusuales desplazamientos por el centro y norte de la capital, horas antes de que se realice en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) del movimiento estudiantil.

Agentes de la Dirección de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación reportaron a sus superiores que el Ejército ha entrado en un estado de alerta especial.[1]

Diversos grupos militares se ubicaron en el Reloj Chino, la sede de la Asamblea Sindical Mexicana de Electricistas, la Plaza de las Tres Culturas, Zacatenco, Casco de Santo Tomás, Ciudadela, vocacional y preparatoria 4 y en Ciudad Universitaria. La orden general fue clara: reportarse tres veces al día, a las 10:00, 12:00 y 14:00.[2]

La estrategia oficial, aprobada por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marcelino García Barragán, incluye que una compañía del Ejército ocupe desde la mañana varios departamentos contiguos al edificio Chihuahua, con vista a la Plaza de las Tres Culturas, donde esta tarde se realizará el mitin.

A las siete de la mañana se realizó una junta del general García Barragán con Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, para coordinar una operación cuyo objetivo, todo indica, es acabar de una vez por todas con el movimiento estudiantil, justo 10 días antes de que comiencen los Juegos Olímpicos.

El propio general contó: “Reunidos en mi despacho, escuché todos los informes y pregunté al capitán (Gutiérrez) Barrios, ¿podremos encontrar en el edificio Chihuahua algunos departamentos vacíos donde meter una compañía?”.[3]

Gutiérrez Barrios le contestó al secretario de la Defensa que lo vería, tomó el teléfono y habló con el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial; “me pasó el audífono, y le dije a Oropeza que me consiguiera para antes de las dos de la tarde los departamentos que pudiera para meter una compañía”.[4]

Aproximadamente a las 11 de la mañana, le reportaron a García Barragán que ya había tres departamentos vacíos a su disposición: uno en el tercer piso y dos más en el cuarto piso del edificio Chihuahua, el mismo en cuya terraza se ubicarán los oradores del mitin programado para la tarde de este miércoles.

El secretario de la Defensa Nacional ordenó a dos de sus subalternos que fueran de inmediato a reconocer los departamentos vacíos del edificio Chihuahua y que estuvieran de regreso con las llaves a las 12:30. Así lo hicieron. No sólo eso, también dio instrucciones de que se colocaran centinelas de la Policía Militar para que no dejen subir a nadie si no es con el permiso personal del general García Barragán.[5]

Operación Galeana: capturar a líderes del CNH “sin disparar un solo tiro”

Distintos grupos de militares realizan movimientos en varios puntos de la ciudad, sin que, supuestamente, unos sepan de los otros. Al menos eso es lo que declaró el titular de la Sedena.

En el transcurso de esta mañana militares vestidos de civil se distribuyeron en azoteas y edificios que dan a la Plaza de las Tres Culturas. Son al menos una docena, están armados con metralletas y su despliegue fue ordenado por otro general: Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), según el Informe de la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.

Uno de los mandos del Estado Mayor Presidencial, el teniente Salcedo, colocó elementos de ese grupo de élite en un departamento del piso 13 del edificio Molino del Rey, donde vive la señora Rebeca Zuno de Lima, cuñada de Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación.[6]

La responsabilidad la asumió el general Gutiérrez Oropeza, de modo que el secretario de la Defensa Nacional no ha sido enterado oficialmente de estos movimientos.

De lo que sí está al tanto el general García Barragán es de la Operación Galeana, diseñada para detener a todos los integrantes del Consejo Nacional de Huelga “sin disparar un solo tiro” una vez que se realice el mitin de estar tarde en Tlatelolco.

Cuatro grupos militares se desplazaron desde las primeras hora de la mañana de este miércoles a las cercanías de Tlatelolco. El despliegue implicó la movilización de entre 5 mil y 10 mil efectivos, que se han distribuido así:[7]

Agrupamiento número 1: al mando del coronel Alberto Sánchez López, ubicado en Manuel González e Insurgentes y constituido por un Escuadrón Blindado de Reconocimiento del 12o. Regimiento de Caballería Mecánica, el 40º Batallón de Infantería, el 1er Batallón de Infantería de Guardias Presidenciales, así como dos compañías del 19o Batallón de Infantería.

Agrupamiento número 2: al mando del general José Hernández Toledo, localizado en el Monumento a la Raza y constituido por el 2o Escuadrón Blindado de Reconocimiento, un Batallón de Fusileros Paracaidistas y el 1er Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales.

Agrupamiento número 3: al mando del coronel Armando del Río Acevedo, estacionado en la Estación Buenavista y constituido por el 44 Batallón de Infantería, un Escuadrón Blindado de Reconocimiento del 12o Regimiento de Caballería Mecánica, así como por el 43o Batallón de Infantería.

Y un cuarto agrupamiento de reserva: el Batallón Olimpia, al mando del coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle.[8]

Al mando de la Operación Galeana se designó al general Crisóforo Mazón Pineda, quien tendrá como objetivo establecer un doble cerco –uno exterior bloqueando los accesos, a cargo del Ejército, y otro interior de militares vestidos de civil, pertenecientes al Batallón Olimpia– para capturar a los dirigentes del movimiento estudiantil.[9] La orden de García Barragán fue que debe ejecutarse con toda limpieza: sin muertos ni heridos.[10]

Se tiene previsto que todos los preparativos ordenados por el jefe el Ejército Mexicano se cumplan hacia las tres de la tarde, un par de horas antes de que se inicie el mitin: “El capitán Careaga estaba acantonado en los departamentos vacíos del edificio Chihuahua, con órdenes de aprehender a Sócrates Amado Campos cuando estuviera al micrófono; el coronel Gómez Tagle estaba con su Batallón Olimpia con su dispositivo para tapar todas las salidas del Edificio Chihuahua y evitar la fuga de los cabecillas”.[11]

