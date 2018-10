AMLO elige al almirante José Rafael Ojeda como próximo secretario de Marina

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo titular de la Secretaría de Marina (Semar) será el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien hoy en día se desempeña como inspector y controlador de la Marina.

José Rafael Ojeda Durán “es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México (…) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto (…) y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional (en la decisión)”, informó López Obrador.

(2/2) He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2018

Ojeda Durán es originario de Jalapa, Veracruz y tiene 64 años de edad. Egresó en 1974 de la Escuela Naval Militar. Cuenta con diversos postgrados, entre ellos la especialidad de Mando Naval y las Maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional.

Dentro de la Semar se ha desempeñado como Oficial Subalterno, Jefe de Máquinas y segundo comandante de diversas unidades de superficie de la Armada de México, además de haber sido profesor militar y jefe de la Carrera del Cuerpo General en la Heroica Escuela Naval.

También ocupó el cargo de comandante de los buques: Guardacostas “LLAVE”; Draga “COLON”; Patrulla Oceánica “GUILLERMO PRIETO”, y del Buque Escolta “MORELOS”.

También ha sido Jefe de Sección en el Estado Mayor de la Décimo Cuarta Zona Naval; Jefe del Estado Mayor en la Sexta y Décima Zonas Navales; y Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Cuenta con las Condecoraciones de Perseverancia por sus décadas de servicio activo en la Armada de México.

En agosto pasado, el presidente electo comentó que había tenido dos reuniones con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, para analizar algunos perfiles de candidatos para encabezar esas dependencias federales. En aquél momento afirmó que la decisión para ambos casos la daría a conocer a mediados de octubre.