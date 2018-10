Un migrante muere al caer de auto en la carretera; la caravana llega a Huixtla, Chiapas

La caravana migrante retomó su caminata hacia el norte de México este lunes después de haber pasado la noche en Tapachula, Chiapas.La tarde de este lunes, tras un recorrido de unos 40 kilómetros, los migrantes llegaron a Huixtla.

Autoridades reportaron que durante el trayecto un joven hondureño de 25 años murió al caer de un automóvil en movimiento.

“Personal de servicios periciales llevó a cabo el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años, quien de acuerdo a los primeros reportes sería integrante de la caravana de migrantes y habría perdido la vida al caer de un automóvil en movimiento sobre la Carretera Costera, tramo Tapachula-Huehuetán kilómetro 282″, indicó la Fiscalía de Chiapas, en un comunicado.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa con sus advertencias, los miles de migrantes marcharon rumbo a Huixtla, bajo temperaturas que superan los 30 grados.

Antes de mediodía los más de 7,000 migrantes –según estimaciones citadas por la ONU– comenzaron su salida de Tapachula acompañados de menores y adultos mayores. A su paso, cargados con sus escasas pertenencias, pobladores les dieron bolsas repletas de sándwiches y ofrecieron bebidas.

Algunos migrantes, sobre todo menores, sufrieron desmayos debido al sol; algunos buscaron mitigarlo con trapos y gorras sobre sus cabezas e incluso sombrillas.

LEE: 45 días en un albergue, aislados: el camino que da México a migrantes que piden asilo



En su ruta, integrantes de la caravana migrante protestaron en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) –la instancia que procesa las solicitudes refugio–, a quien acusaron de dilatar los trámites y exponerlos al crimen, reportó Reforma.

Este lunes gracias a la ayuda de automovilistas y camioneros, los migrantes lograron llegar más rápido al segundo punto de su travesía hacia Estados Unidos.

Pero tras la muerte del migrante, la Policía Federal prohibió que los conductores lleven a los migrantes para evitar más accidentes. Aunque sí acompañaron la caravana en su paso por la carretera costera, según Reforma.

Gran parte de esta caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, logró ingresar a México ilegalmente y durmió en la plaza principal de Tapachula, ciudad con más de 300,000 habitantes, tras haber recorrido más de 760 km a pie, informó AFP.

La intención original de los migrantes era ingresar al país a través del puente internacional, paso oficial entre Guatemala y México. Pero el gobierno de este país cerró la frontera el viernes ante la llegada masiva de personas hondureñas.

“Sabemos bien que este país no nos recibió como esperábamos y que nos pueden devolver a Honduras, y también sabemos que hay narcotraficantes que secuestran y matan a los migrantes”, dijo a AFP Juan Carlos Flores, de 47 años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a través de Twitter que México ha sido incapaz de detener la caravana de migrantes en la frontera, por lo que la situación ya es una emergencia nacional.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018