Fundación se disculpa por hablar de redondeces femeninas en charla sobre cáncer de mama

Fotografías de mujeres desnudas, consejos para embellecer los pechos y frases sobre el erotismo de la mujer fueron parte una conferencia sobre cáncer de mama en el Senado.

La plática, titulada “Muy importante que la mujer lo sepa”, estuvo a cargo del Dr. Fernando Guisa Hohenstein, presidente ejecutivo de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), y en ella se dieron consejos de belleza, para escoger ropa interior, y se difundió información sobre los principales padecimientos y síntomas relacionados con la enfermedad.

Sin embargo, asistentes a la conferencia y usuarios de redes sociales opinaron que, la forma en la que se abordó el tema no fue la más adecuada, pues las diapositivas presentadas contenían imágenes “sexualizadas” de mujeres jóvenes, delgadas y con los pechos al descubierto, refiriéndose a ellos como “redondeces femeninas”.

También se criticó el que parte del contenido de la plática haya sido enfocado en la estética y el erotismo de los pechos en las mujeres.

Cuestionada sobre esta presentación, la senadora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, e integrante de la Comisión de Salud, dijo que, aunque dio unas palabras al inicio de la conferencia, ella solo acudió en calidad de invitada, al igual que sus compañeros de comisión, por lo que no era responsable del contenido difundido.

“Yo fui invitada. Ayer tuvimos sesión de la comisión de Salud, y al término nos pidieron que asistiéramos a una conferencia que organizaba una fundación externa. Yo asistí, pero es algo que no organicé yo, la comisión o el Senado, y se hizo por alusión al mes contra el cáncer de mama”, explicó.

Acerca de la forma en que se abordó el tema, la legisladora dijo que fue “muy discutible para algunas personas, para otros… yo escuché y entendí un mensaje más desde una perspectiva artística y simbólica, una parte de la conferencia, la otra parte fue sobre cómo realizarse una exploración y descripción de las mamas a las asistentes”.

Sin embargo, dijo, “yo puedo estar o no de acuerdo, pero no es mi papel juzgar algo que no me toca a mi organizar, sino que yo solo no sabía qué iban a decir o a presentar, solo fui invitada”.

De acuerdo con la legisladora Vázquez Alatorre, además de esta conferencia, desde días pasados la asociación Fucam ha ofrecido el servicio de mastografías a trabajadoras del Senado, a senadoras y vecinas de la zona.

“No desviemos la atención de lo verdaderamente importante”

Luego de las críticas por el material difundido durante la conferencia, Fucam publicó un comunicado en el que pidió una disculpa, y señaló que “la intención de la presentación era sensibilizar y concientizar sobre la importancia del cáncer de mama a hombres y mujeres”.

En entrevista con Animal Político, Lilian Gómez Velanzo, directora de comunicación de Fucam, dijo que asumen el error y “ofrecemos una disculpa pública a las mujeres que luchan contra esta enfermedad, y también para aquellas que todos los días luchan contra estos estereotipos y la objetivización de la mujer”.

Gómez Velazco señaló que son “conscientes del error, de la falta de sensibilidad y de criterio al seleccionar el material gráfico y el manejo de la información”.

Por ello, expresó, “esperamos seguir redimiéndonos con nuestro trabajo diario porque estamos dedicados a la atención de mujeres mexicanas y eso lo podemos reflejar en los más de 18 años que llevamos trabajando en el tema del cáncer de mama”.

“Les pedimos no definir a Fucam por un error de criterio y sensibilidad, sino por todas las acciones que hacemos a favor de las mujeres y su salud. Ojalá que aprovechemos este momento difícil y no distrajéramos la atención de lo verdaderamente importante. Ojalá que aprovechemos todos estos mensajes para recordar a las mujeres sobre la detección oportuna de la enfermedad, porque es un padecimiento que mata a las mujeres del país”, finalizó.

