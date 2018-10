Injuve justifica concierto millonario de Pixies, tras acusación de que madres jóvenes no reciben apoyos

Madres solteras jóvenes acusaron que se encuentran en lista de espera para recibir apoyos del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve), mientras el Instituto da prioridad a destinar millones de pesos para organizar conciertos.

De acuerdo con una investigación realizada por En Punto de Noticieros Televisa, la dependencia ha dicho a las mujeres que acuden a buscar apoyo que no cuenta con recursos para otorgarles becas, por lo que más de 1,500 madres solteras se encuentran en una lista de espera.

Sin embargo, En Punto documentó que el Injuve gastó más de 21 millones de pesos solo en la organización de los conciertos de la Semana de las Juventudes: 10 millones para contratar a la banda estadounidense Pixies, 2 millones 300 mil pesos para pagar a La Maldita Vecindad y 6 millones 600 mil pesos para el montaje del escenario, entre otros gastos.

Ante los señalamientos, el Injuve informó en un comunicado que maneja dos programas sociales, Jóvenes en Desarrollo y Jóvenes en Impulso, y que desde noviembre de 2016 reservó 350 lugares “para atender específicamente a madres jóvenes de algunas de sus ya beneficiarias para hacer una excepción a las Reglas de Operación y con ello poder apoyarlas con ambos programas”, aunque reconoció que no hay un presupuesto predeterminado o asignado para este beneficio.

A través de un comunicado, detalló que “desde el 22 de Noviembre de 2016, al 17 de Octubre de 2018, han acudido a solicitar información o el beneficio, un total de 1,582 mujeres; de las cuales, de acuerdo al reporte de fecha 18 de Octubre 2018, únicamente falta por atender 30 casos. Lo anterior se comprueba en el informe de la persona servidora pública encargada de dar seguimiento a las interesadas”.

Según el Instituto,”de las jóvenes que se registraron en la lista de espera desde el ejercicio fiscal 2016, sólo faltó –por tema de disponibilidad de espacio- atender a 30 jóvenes…”.

Acerca del presupuesto destinado al pago de las bandas para los conciertos de la Semana de las Juventudes, el Instituto señaló que el recurso destinado para estos eventos no forma parte del que se etiqueta para la operación de programas sociales, sino que corresponde al capítulo de “servicios generales”.

“Por ningún motivo se mezclan o se utilizan recursos destinados a los Programas Sociales para cubrir Semana de las Juventudes”, aseveró.

Asimismo, informó que espera que este año la Semana de las Juventudes alcance una cifra histórica de 300 mil asistentes, “con lo cual se da cumplimiento de los derechos culturales, recreativos y a la ciudad”.

El Injuve detalló que, respecto de los documentos oficiales difundidos “sin autorización” -y mostrados en el programa En Punto-, “iniciará un proceso de investigación en contra de la o las personas servidoras públicas, en funciones o no, que hayan tenido acceso a documentación oficial no pública y que la hayan sustraído y divulgado con la finalidad de confundir, desprestigiar, suponer o denunciar supuestos actos no justificados”.

De acuerdo con la dependencia, también es falso que se haya reducido la plantilla de psicólogos que trabajan en el Injuve o que se hayan cancelado algunos talleres impartidos por su personal, pues dijo, el recurso destinado para estos rubros “está plenamente garantizado hasta el 31 de diciembre de 2018”.

Con información de En Punto de Noticieros Televisa.